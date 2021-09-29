民進黨黨慶 台南市黨部拚明年市長連任、議會過半

民進黨35週年黨慶，市黨部昨宣誓明年拚「黃偉哲市長連任、議會過半、里長全勝利」。（記者王姝琇攝）

2021/09/29 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕昨天是民主進步黨創黨滿35週年，今年因應武漢肺炎疫情，地方與中央同步都未舉辦黨慶紀念活動，南市黨部主委潘新傳昨天召開會議討論黨務目標，並宣誓力拚2022年「市長連任、議會過半、里長全勝利」的3大目標。

潘新傳說，國民黨主席改選過程，仍和過去一樣「換湯不換藥」，無法堅定台灣主權優先，令人民大失所望，未來民進黨仍要持續扛起守護台灣的重任，呼籲人民一同與民進黨守護台灣主權。

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今年黨慶因疫情關係並未舉辦相關活動，市黨部僅以1支約3分鐘的短片分享創黨歷程，由潘新傳擔任旁白，搭配知名樂團滅火器作品《自信勇敢咱的名》為背景音樂，述說民進黨創黨迄今的點點滴滴。

潘新傳指出，台南市是民主聖地更要肩負起壯大民進黨的責任，面對明年2022大選即將到來，務必達到「市長連任、議會過半、里長全勝利」的目標；此外，也要讓政府政策和各項建設都能順利實施，堅持做對人民最有利的事，不負人民對民進黨的期望。

黨部執行長蔡麗青表示，此次黨部召開會議除立定2022年的3大目標外，同時也討論將針對12月18日公投內容舉辦一系列說明會，讓民眾能夠掌握各項公投議題，不容許其他政黨誤導抹黑，破壞國家團結。

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