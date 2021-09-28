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    法案story》立院吞雲吐霧也不少 立委提案 加熱菸納管才能課稅

    董氏基金會主任林清麗估計，電子煙、加熱菸商店有五百家以上，這還不包括隱身在臉書、網路社群、LINE、購物平台社群的賣家。（記者鍾麗華攝）

    董氏基金會主任林清麗估計，電子煙、加熱菸商店有五百家以上，這還不包括隱身在臉書、網路社群、LINE、購物平台社群的賣家。（記者鍾麗華攝）

    2021/09/28 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕加熱菸在台灣以「水貨」方式存在，尚未合法，不過在立法院內並不少見，不僅國會助理吞雲吐霧，連民進黨立委劉建國、莊瑞雄及國民黨立委也有抽。由於攸關管制的「菸害防制法」修法在立法院延宕已久，朝野立委已提案要行政部門正視，納管後才能管理、課稅。

    據指出，加熱菸、電子煙因無法可管，已擴及學生族群，不少家長除指責衛福部態度不積極，也經常向民代陳情，部分縣市以自治條例因應，部分民進黨立委則提案表態，希望中央政府有所作為。

    雖然行政院版的菸防法修法草案尚未出爐，但衛福部擬「納管加熱菸、禁止電子煙」，朝野立委對此也大致形成初步共識，在行政院版未送到立法院前，民進黨立委賴惠員、蔡易餘、國民黨立委呂玉玲皆已提案修法。

    蔡易餘表示，加熱菸在市面上很常見，政府不納管、課稅並不合理；至於電子煙的煙油成分不明，應該禁止。

    一位也抽加熱菸的民進黨立委則認為，傳統紙菸成分是菸草要課稅，加熱菸也是菸草卻不用課稅，兩者差別僅在一個用打火機點火，一個用機器加熱。他還說，美、日已開放加熱菸，國健署認為吸食加熱菸對人體危害大過傳統香菸，卻又引用美國的相關文件和期刊，「不是矛盾嗎？」

    ＊＊＊吸菸有害健康＊＊＊

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