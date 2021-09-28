法案story》國際菸商：開放新興菸品國家 傳統紙菸仍最大宗

加熱菸、電子煙因無法可管，已擴及學生族群，不少家長向民代陳情。（資料照）

2021/09/28 05:30

〔記者王孟倫／台北報導〕「菸害防制法」修法版本尚在政院討論，但衛福部去年已在立院表態，「納管加熱菸、禁止電子煙」。對此，菸業通路商直言，目前已有「二合一」產品，一開一禁必然會造成問題，建議電子煙應比照加熱菸，透過「健康風險評估」嚴把關，讓科學數據說話。

通路商：二合一產品 執法不易

對於目前衛福部的修法方向，國際菸商（製造商）態度普遍低調，均以「配合政府政策」、「審慎關注修法進展」等回應。

請繼續往下閱讀...

不過，菸品通路商質疑，把電子煙歸納為「類菸品」、加熱菸視為「指定菸品」，這是「獨步全球、舉世罕見」的作法，不僅未經過審慎科學評估，也未取得各界充分討論，反而有為特定產品開大門之疑慮。

至於反菸團體認為開放加熱菸後，會內藏電子煙，屆時難以管理；一位通路商主管指出，韓國菸商已研發出電子煙及加熱菸的「二合一」產品，「一開一禁」勢必有執行上的困難。

該主管強調，根據目前修法方向，加熱菸若要上市，必須透過「健康風險評估」，證明危害低於傳統紙菸；既然如此，新興菸品應一視同仁、電子煙也納入比照辦理，「透過嚴謹的評估讓科學數據說話，而非單獨禁止其中一類產品」；且包括英、美、紐、澳、日、韓等國，都已經開放新興菸品，政策上應納入嚴管，嚴禁未成年使用、以價制量、重罰杜絕走私等。

熟悉業界人士表示，若以十八歲吸菸人口比例來看，目前新興菸品使用者大約一成到兩成，但會與紙菸重疊使用。至於新興菸品未來是否會取代紙菸？某國際菸商主管分析，如果從已經開放新興菸品的國家來看，傳統紙菸仍是最大宗。

台酒：研究加熱菸 但未生產

對於衛福部擬對新興菸品「一開一禁」，台灣菸酒公司表示，一切會配合政府政策。外傳台酒公司已成立加熱菸的研發小組，且悄悄試做加熱菸；台酒主管表示，針對市面上的各種「競品」，台酒會在豐原菸廠進行相關研究試驗，這主要是基於「市場競爭力」考量，預先做好因應準備，不是特地為了加熱菸而專門設置，而且也沒有進入生產階段。

＊＊＊吸菸有害健康＊＊＊

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法