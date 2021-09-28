法案story》反菸團體、菸商 立院穿梭角力

「菸害防制法」修法尚未通過，跨國菸商的加熱菸旗艦店大剌剌現身北市忠孝東路。（記者鍾麗華攝）

2021/09/28 05:30

〔記者吳書緯、謝君臨、鍾麗華／台北報導〕台灣反菸運動近四十年，反菸團體與菸商形同「長期抗戰」，此次續戰電子煙與加熱菸。跨國菸商透過政治公關公司穿梭立法院，反菸團體帶著資深藝人陳淑麗四處陳情。各方角力不斷，讓「菸害防制法」修法相當敏感，也猶如《哈利波特》中大反派「佛地魔」，使立院衛環委員會立委聞「菸防法」色變。

衛福部去年十月將菸防法修正草案函送行政院，但立院民進黨團社福衛環政策小組開會研商後，多人擔憂修法可能掀起的輿論爭議及壓力，反對於開放萊豬之際，再開政治攻防「戰場」。草案今年再送政院後，三月又被「退貨」，主因是公投前不宜再添政治變數。

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遊說攻防不斷 立委聞「法」色變

立院資深助理透露，跨國菸商表面上低調，實則透過政治公關公司運作、遊說，公關公司主管不僅挖角自政界，甚至派出「便當助理」常駐立院，某年中秋節，外國菸商甚至寄送印有公司LOGO的特製巧克力給多位朝野立委辦公室主任。

電子煙業者多由小型貿易商、零售商轉型，加熱菸則多是跨國菸商投資。立法院知情人士分析，傳統菸商擔心影響紙菸銷售量，未必會支持新興菸品；四大跨國菸商中，僅一家支持加熱菸、一家反對，另兩家不反對，因此無論支持開放或反對新興菸品，都會被對立者質疑與特定菸商掛鉤，使得立委裡外不是人。

相較於菸商動作，董氏基金會主任林清麗表示，過去孫越叔叔帶著他們到立院陳情，現在則是陳淑麗，就有立委在中興大樓一樓看到陳淑麗與董氏義工，心虛「閃人」，現在他們只好不斷寫陳情書給朝野立委。她感慨說：「去年十月衛福部政策轉彎後，至今沒聽到朝野立委有反對的聲音。」

記者也針對菸防法修法議題，採訪「常駐」衛環委員會的民進黨立委邱泰源、吳玉琴、陳瑩等人，不過，皆遭婉拒。上會期擔任召委的國民黨立委陳玉珍則表示，遊說壓力其實主要是看朝野的權力關係而定，「其實菸商及利益團體也是聰明人」。上會期的民進黨召委曾排過相關委員版的「菸害防制法」修法版本，但也都沒修成。

＊＊＊吸菸有害健康＊＊＊

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