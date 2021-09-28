法案story》新興菸品 開罰屢踢鐵板 8縣市祭自治條例

新北市的自治條例八月四日公布施行，堪稱全國最嚴，不只電子煙，連加熱菸也嚴管。 （記者鍾麗華攝）

2021/09/28 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕市面上許多電子煙與加熱菸號稱沒有菸臭味，取而代之的是陣陣果香甜味；主機載具變化成手錶、手機、隨身碟等新潮造型，卻無法可管。地方衛生局以菸害防制法的「菸品形狀」裁罰，業者不服，提出撤銷裁罰行政訴訟，有的縣市以自治條例因應，有的仍引頸等待中央修法。

業者提行政訴訟反擊

目前全國有八縣市提出新興菸品自治條例，包括新竹市、高雄市、台中市、宜蘭縣、嘉義市、桃園市、嘉義縣，新北市的自治條例八月四日公布施行，堪稱全國最嚴的條例，明定未經許可的電子煙、加熱式菸具及其零組件，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助。台北市預計審查後，年底上路。

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台南市衛生局股長黃琬淇坦言，自二○一五年起，台南市關於電子煙或加熱菸撤銷裁罰的訴訟共有十三件，其中四件就因不構成裁罰要件敗訴。首件訴訟上訴到高雄高等行政法院仍敗訴，衛生局只好停止稽查與裁罰，轉而研擬提出自治條例。

新北市衛生局科長陳欣蓉說，他們依菸防法第十四條外型狀似菸品開罰，還拿出中央函釋，不只形體上，包括動作、吸食方式相似就可罰。不過，九件訴願案，一件竟被衛福部撤銷裁罰，另一件部分撤銷、部分駁回；七件駁回案件中，兩件進入行政訴訟程序，皆敗訴。

「法官自由心證太大了，有的會採中央函釋，有的只依形狀論定。」陳欣蓉坦言，若中央修法比地方還寬鬆，自治條例也會面臨適用上的問題。

除了法令不明確，董氏基金會主任林清麗說，電子煙業者掛起蒸氣館、煙霧果汁、雲霧俱樂部、精油香氛等招牌躲避稽查，估計現有五百家以上，這還不包括隱身網路社群、購物平台的賣家。

國健署今年七月統計，電子煙使用率在十八歲以上成人，從二○一五年的○．九％上升至二○二○年一．七％，估計有廿四．二萬人吸食，五年成長快一倍；推估超過五．七萬名青少年使用。至於加熱菸，二○二○年調查十八歲以上成人，有六．六萬人、○．五％使用；推估逾一．六萬名青少年抽加熱菸。

衛福部估計新興菸品不到四十萬人吸食，與業者聲稱的一二○萬人有明顯差距。在菸商與反菸團體、中央與地方政府、公眾健康與個人吸菸權益的三角拉力下，菸害防制已進入全新戰局。

＊＊＊吸菸有害健康＊＊＊

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