蕭美琴：四方對話議題 台可扮要角

駐美代表蕭美琴。（中央社檔案照）

2021/09/25 05:30

〔記者楊丞彧／綜合報導〕美國於當地時間廿四日與「四方安全對話」（Quad）的日本、澳洲、印度召開面對面領袖峰會，我駐美代表蕭美琴廿三日接受印度媒體專訪時表示，台灣能在Quad關切的議題上扮演重要角色，也願與Quad在相關議題上建立夥伴關係。

印度媒體問及對Quad領袖峰會看法，以及美印夥伴關係如何協助台灣時，蕭美琴表示，台灣雖非Quad成員，但Quad所關切的議題包括氣候、抗疫、供應鏈安全與區域安全等，都攸關台灣的利益，台灣也能在其中扮演相當重要的角色。台灣將在這些議題上，尋求與Quad成員及區域內志同道合的朋友建立夥伴關係。

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被問到不斷對抗中國的背後驅力，蕭美琴則說，「我們只是想要生存」。台灣人透過不斷奮鬥，才能享有今日的民主，台灣是以法治為基礎的強健經濟體，台灣人熱愛自由，只是想生存並捍衛自身的民主。台灣不是尋釁的一方，而是要與世界各國交流，以確保基本自由能獲保障，能自由地生活，並自由地與世界交流。

在被記者問到「中國對妳很火大」時，蕭美琴說，激怒中國的門檻很低，他們會被台灣的民主激怒、會被台灣的存在激怒、會被台灣與志同道合的民主國家交流激怒。

蕭強調「愛好自由的人們相互支持」相當重要，不因中國鬧脾氣阻礙夥伴間交流，才能強化民主的力量與對民主的承諾，以及增進經濟夥伴關係和共同利益。

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