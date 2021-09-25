國民黨主席選舉今投票 棄保效應受矚目

國民黨主席選舉今天投票，候選人張亞中昨日出席活動催票。（記者方賓照攝）

2021/09/25 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉今天投票，這場選戰從一開始朱立倫、江啟臣的兩強對決，逐漸轉變為朱立倫與張亞中的捉對廝殺，尤其有五位黨籍縣長和廿九位立委公開挺朱，是否出現「棄保」效應，攸關今天誰能出線。

雖然有被邊緣化的危機，但江陣營昨強調，由於黨內擔心分裂，自主黨員意識抬頭，選戰轉為「三腳督」態勢。朱陣營則定調「朱張對決」，勝敗點在於投票率，若能拉高，朱的選情才能樂觀。張陣營以「戒慎恐懼、臨淵履薄」回應，低調不做評估。卓伯源陣營則自稱是最大公約數，對選情充滿信心。

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朱營：江啟臣已遠遠落後

朱立倫發言人凌濤指出，朱陣營透過向黨員訴求國民黨一定要贏二○二二、二○二四，在陸、海、空戰齊發；昨日最後一波的告急公開信，並正面挑戰民進黨施政，爭取黨員認同。

朱營人士分析，任何數據都顯示江啟臣已經遠遠落後，目前就是「朱張對決」，同時由於張亞中的路線讓黨內中、南部地區產生焦慮感，因此包括原本江啟臣的優勢選區台中市，朱都已穩定下來，但在北台灣尤其雙北地區，選情仍相當吃力，今日決戰點就在於投票率，若能拉高自主黨員與組織票源，朱立倫選情才樂觀。

江營：自主黨員認同團結訴求

江啟臣發言人鄭照新則指出，中秋節過後，由於朱立倫、張亞中互砍過猛，黨內憂心分裂的呼聲出現，江啟臣向黨員訴求自己當選，不會造成黨分裂，一些自主黨員也開始青睞江啟臣的團結訴求，再加上中部地區票源的鞏固，選戰呈現「三腳督」的態勢。

鄭照新表示，江啟臣昨透過接受媒體專訪的空戰方式，陳述心得、回應議題，並呼籲黨員要把選票投給不會造成分裂的安心候選人，藉此爭取勝出的機會。

張亞中：戒慎恐懼 臨淵履薄

張亞中受訪說，他抱持「戒慎恐懼、臨淵履薄」的心態，強調自己沒有公關公司、也沒有做大數據調查，只能從實際接觸群眾及網友的反應感受，覺得大家都很熱情支持他，但最後會拿多少票，要等開票結果才知道。

張亞中競選辦公室主任何啟聖指出，由於選舉充滿太多詭譎變數，在投票前一天，張除了參加支持者所辦活動，從下午到晚上還將接受多家媒體訪問，深夜要上網路直播節目，直接訴求基層民眾。

卓伯源昨在臉書向黨員喊話，呼籲所有黨員冷靜思考，當前國民黨只有一條出路，就是全黨一致支持最大公約數的他，才能換新讓國民黨真正團結。卓伯源發言人吳明聖表示，他們對選情充滿信心。

國民黨主席選舉今天投票，候選人江啟臣昨受訪表示，黨內選舉要適可而止，不要奧步盡出、操作棄保、秀下限。（記者叢昌瑾攝）

近年國民黨主席選舉情況

國民黨主席選舉今天投票，候選人朱立倫昨在臉書發布CF，呼籲黨員一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨。（朱立倫辦公室提供）

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