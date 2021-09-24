劉得金中將：中共對台「第四代戰爭」 手段增強

國防部總督察長劉得金中將昨表示，中國除對我軍事滋擾、文攻武嚇外，亦試圖以假消息、混合戰等打擊決策者的「第四代戰爭」手段，影響國人對政府信任。（資料照）

2021/09/24 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台進行各種施壓，國防部總督察長劉得金中將昨表示，中國除對我軍事滋擾、文攻武嚇外，亦試圖以假消息、混合戰等打擊決策者的「第四代戰爭」手段，影響國人對政府信任，我國須加強跨部會協調、軍民合作、訊息查核能力及國際合作，才能有效因應。

多元襲擾 影響國人對政府信任

「第四代戰爭」為軍事研究術語，與密集作戰的第一代戰爭、操作線膛武器的第二代戰爭、強度速度與突襲的第三代戰爭相比，「第四代戰爭」概念涉及範圍更廣、不再拘泥於軍事行動的複合式作為。

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國防部智庫「國防安全研究院」昨舉辦「二○二一台北安全對話」線上論壇，就小國安全面臨的新型態挑戰進行研討。劉得金表示，比起將有生目標消滅或據為己用的前三代戰爭手段，第四代戰爭則鎖定準敵決策者、決策意志，中國持續對我文攻武嚇，試圖以假消息、混合戰、灰色地帶衝突等手段，意圖打擊我方人民對政府的信任。

劉得金表示，中國「混合戰」手段包含經濟、資訊網路、軍事威脅等，以機艦襲擾、海事糾紛、假訊息為主，且強度逐漸增強。對於中共多元襲擾手段，我國須加強跨部會協調、聯合作戰、軍民合作、訊息查核能力與國際合作，國軍也已建立快速應處機制、做好戰略溝通。

美智庫學者籲 各國合作對抗假訊息

美國國際戰略與研究中心（CSIS）亞太安全事務高級研究員林碧瑩（Bonny Lin）也指出，台灣比起其他國際社會，更熟悉包括源自中國的假訊息，這也是其他國家亟需的智慧與經驗。假訊息不見得僅針對單一目標，因此更仰賴國際合作，各國政府當務之急，為開誠佈公地討論此問題，並且教育社會大眾了解其影響。

澳洲戰略政策研究所研究員華勒斯（Jacob Wallis）認為，印太地區有些快速成長的經濟體，或比較脆弱的民主政體，容易暴露於外國干擾、介入的風險之下。在有效因應網路威脅、假訊息等合作基礎上，印太各國應研擬成立一個專業論壇或平台，就「混合戰」等威脅進行專業交流，此組織不限於政府人員參加，亦可納入產、學，研擬更靈敏的應對之策。

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