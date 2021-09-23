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    中國突襲式申請加入CPTPP》美參議員促拜登 拿回談判桌席位

    中國申請加入CPTPP後，美國國會跨黨派重量級參議員力促拜登政府，應加強努力、堅持美國在亞太地區立場，拿回區域貿易協定談判桌前的席位。（彭博）

    中國申請加入CPTPP後，美國國會跨黨派重量級參議員力促拜登政府，應加強努力、堅持美國在亞太地區立場，拿回區域貿易協定談判桌前的席位。（彭博）

    2021/09/23 05:30

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國華府風向開始轉變。在中國宣布已正式向紐西蘭遞交加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的申請之後，美國國會跨黨派重量級參議員力促拜登政府，應加強努力、堅持美國在亞太地區立場，拿回區域貿易協定談判桌前的席位，在貿易上和亞太盟友重新交往。

    中國九月十六日提交加入CPTPP的正式申請信函，而CPTPP的前身為美國主導由十二國組成的跨太平洋夥伴協定（TPP），此亞太經濟整合區排除中國、旨在抗衡中國日漸擴大勢力。前美國總統歐巴馬二○一六年就直言，藉著TPP，由美國、不是中國來寫亞洲的貿易規則。不過，隔年川普就任總統後，就宣布美國退出TPP，由日本領導剩餘十一國重新談判，更名為CPTPP。

    美國參議院國貿、海關和全球競爭力財務小組委員會主席、民主黨參議員卡珀和委員會首席共和黨參議員柯寧廿日聲明指出，任何人都不應對中國正致力強化其全球貿易權力感到驚訝，美方過去一段時間一直對中國加入CPTPP的暗地蓄意動作提出警告，「美國卻錯誤地退出」。

    兩位參議員表示，中國正朝加入CPTPP的方向邁出令人擔憂的一步，美國貿易領導地位對國家的經濟和國安都至關重要，「美國無法承擔繼續在走廊上等待─我們必須拿回在談判桌前的席位，在貿易上和亞太盟友重新交往」。

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