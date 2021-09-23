為加入CPTPP解套》我將與日磋商 福島五縣食品解決方案

台灣目前加入CPTTP的最大障礙，就是迄今未能解禁福島五縣市食品。（路透）

2021/09/23 05:30

國民健康、科學證據與國際標準 是三大原則

〔記者李欣芳／台北報導〕政府昨正式向紐西蘭申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），由於今年CPTPP輪值主席國日本先前已向我方傳達，振興福島等受災區是日本相當重要的國家政策，盼台灣早日解禁福島五縣食品，政府研判日方未來在與台灣個別談判時，一定會提台灣開放福島五縣食品的議題，未來將與日方磋商福島五縣食品爭議的最佳解決方案。

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三年前公投 不得解禁福島等食品

日本於二○一一年三月十一日發生地震，導致福島核電廠核災，台灣也禁止福島等五縣食品進口。二○一八年十一月，台灣公投通過此禁令，明定兩年內不能做違反公投事項；直到現在，公投限令雖期滿，我政府仍未解禁福島等五縣市食品，也成為台灣加入CPTPP的最大障礙。政府在前閣揆林全任內原本有意解禁，但因相關食安公聽會引發黑衣人鬧場，加上藍營強烈反對而擱置，最後公投成案並通過。

據悉，未來我方與日方談判時，如何解套福島五縣食品爭議將是關鍵；而雙方談判的進展，也將牽動政府評估處理福島食品的時機，目前時程尚難精確掌握。

部分解禁或其他共識 都是可能選項

高層昨表示，未來評估處理福島五縣食品解禁的三大原則是國民健康、科學證據與國際標準，至於何時處理此議題，也要看我們申請加入CPTPP及與日本的談判進展而定；而解決爭議，也不一定是福島五縣食品都解禁，部分解禁或其他能達成共識的方案，都是可能選項。

高層表示，我們正式申請入會，將待CPTPP大會討論，未來將觀察台灣是否可能循英國入會模式，在若干個月之後，由CPTPP成立一個工作小組。在此同時，將繼續爭取十一個成員國的支持，並且早點進入與個別成員國的談判。

行政院發言人羅秉成昨表示，申請加入CPTPP是政府長期努力推動的重要經貿政策，我們做好充足的準備，按照自己的節奏步調，決定在昨下午提出正式加入的申請，同時也已知會所有的CPTPP成員國以尋求支持，行政院長蘇貞昌並已責成相關部會妥為進行準備工作，做好談判前置作業。

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