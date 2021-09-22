新戰機將報到 飛官不足問題加劇

立法院法制局近期提出報告指出，共機近年擾台頻繁，空軍飛行員承受高風險、高壓力等負荷狀態，國防部應審慎評估現行「座艙比」標準的合宜性，提升空軍戰機在高度壓力環境下的運用彈性。圖為完成升級的F-16V block20戰機。（資料照）

2021/09/22 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國軍售台灣的六十六架F-16V戰機，預計二○二六年全數交機，將擴充空軍可用戰機數量；然而，立法院法制局近期提出報告指出，共機近年擾台頻繁，空軍飛行員承受高風險、高壓力等負荷狀態，外界常指我國空軍的「座艙比」（飛機座艙與飛行員的比例）長期偏低，國防部應審慎評估現行「座艙比」標準的合宜性。

少子化、近視多 飛行員招募雪上加霜

新購的六十六架F-16V戰機將部署於台東志航基地，原負責飛行員訓練任務的空軍「第七飛行訓練聯隊」將轉型為戰鬥機聯隊。此外，空軍也將現有一四一架F-16戰機升級為F-16V；十一月將在嘉義基地舉辦首支F-16V戰機作戰隊成軍典禮。

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空軍近年飛行員人數不足問題時有所聞，立院法制局公布「國軍飛行人力甄用之問題淺析」報告指出，國軍對報考成為飛行生的空勤體格非常要求，根據衛福部統計，國中生近視率約六十五％，高中生更高達九十％以上，加上台灣少子化嚴重，「少子化、近視多」，對空軍官校飛行生有限的招募來源，更是雪上加霜。

法制局建議，國防部雖在二○一七年底啟動「國軍飛行人員暨飛行學官（員、生）角膜屈光雷射手術專案計畫」，但為建立明確規範、靈活飛行人力運用效力，雷射手術等視力矯正等選項，宜納入國軍航空醫務教範規範。

「座艙比」長期偏低 立院法制局質疑合宜性

法制局指出，外界常指空軍的「座艙比」長期偏低，如國軍F-16型戰機座艙比，單座機為一．三三、雙座機為二．五。國防部應審慎評估現行「座艙比」標準的合宜性，以提升空軍戰機在高度壓力環境下的應處運用彈性。

曾任空軍官校校長的張延廷昨受訪表示，目前招募飛行生的成績標準不能再放寬，否則可能會導致無法學習飛行；放寬座艙比也無法解決問題，「因為沒那麼多飛行員」。他認為，應要想辦法留下資深飛官，如在待遇、升遷、勤務壓力等予以調整。

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