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    徐榛蔚表態︰支持朱，我＋1

    江啟臣抵台東宣講「反萊豬、拚公投、護食安」公投主張，早已公開支持朱立倫的台東縣長饒慶鈴並未出席。（記者陳賢義攝）

    江啟臣抵台東宣講「反萊豬、拚公投、護食安」公投主張，早已公開支持朱立倫的台東縣長饒慶鈴並未出席。（記者陳賢義攝）

    2021/09/21 05:30

    〔記者花孟璟、林欣漢、陳賢義／綜合報導〕國民黨主席選舉投票日倒數四天，國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚昨天也在臉書發文指候選人朱立倫是「台灣社會所需要理性務實的領導人，也是能為台灣人民帶來兩岸和平穩定關鍵人物」，「支持朱立倫，我+1」。

    國民黨主席選戰白熱化，由於候選人張亞中民調持續升高，藍營內部也出現棄保效應，包括雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、連江縣長劉增應近日都陸續表態挺朱，徐榛蔚昨天早上也在臉書公開貼文支持朱立倫，總計十四位藍營縣市長中，已有五位支持朱。

    徐榛蔚指出，朱立倫「全台做公益」，也經常來到花蓮關心弱勢、傾聽基層心聲，中央與地方歷練豐富；不僅是國民黨內具有完整經驗能力的人才，更是台灣社會所需要理性務實的領導人，也是能為台灣人民帶來兩岸和平穩定關鍵人物，也有能力團結全黨。懇請國人和鄉親支持朱立倫當選主席，讓國民黨贏回政權，恢復兩岸和平交流台灣才有希望，中華民國才能站起來。

    江赴台東宣傳公投 饒慶鈴未出席

    國民黨主席江啟臣昨日下午飛抵台東，除宣講黨內「反萊豬、拚公投、護食安」公投主張，也懇請黨員挺他連任，但早已公開支持朱立倫的台東縣長饒慶鈴並未出席。江對此表示，會用行動來爭取支持。

    儘管有多位國民黨縣市首長公開支持朱立倫，但新北市長侯友宜立場至今曖昧不明。侯昨受訪表示，他身為新北市長，這段時間最重要的工作是守住疫情，每一個人把自己的角色扮演好，凡事為人民、為國家多著想，多幫民眾做一點事，用這樣的態度全力以赴，相信台灣就會更好。

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