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    自由日日shoot》專家、立委：多元方案護戰力

    國軍欲普建高抗炸係數機堡，落實「一機一庫」目標已逾廿年，卻礙於預算有限，僅台中清泉崗基地、台東志航基地等啟動更新工作。（資料照）

    國軍欲普建高抗炸係數機堡，落實「一機一庫」目標已逾廿年，卻礙於預算有限，僅台中清泉崗基地、台東志航基地等啟動更新工作。（資料照）

    2021/09/13 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「一機一庫（堡）」政策盼維繫空中作戰能量，卻礙於預算遲未落實。由於高抗炸係數機堡成本高昂，專家、立委認為，國防預算吃緊情況下，包括採取既有設施加固、增進修復效率、精進預警與欺敵能力，以及採購、租賃空中加油機等，都是可考慮的多元方案。

    加固、增進修復效率、採購空中加油機等

    軍方官員表示，除了高抗炸係數機堡，現已強化各個空軍基地跑滑道與相關設備，未來將持續衡量敵情與防衛需求，適當編列預算興建設施。

    全球防衛雜誌主任陳國銘指出，興建高抗炸係數機堡的「一機一庫」案，各界討論已久，台灣西部的空軍基地，並非如花蓮、台東基地的洞庫，將暴露於中共日益精準的彈道飛彈威脅之下，若國防預算充沛，興建機堡確實能強化空軍戰力防護能力，但現實狀況而言，只能「有多少錢做多少事」。

    陳國銘表示，對國軍而言，仍應在既有預算額度下興建新型機堡，但考量空軍屬於「攻勢」軍種，且戰力防護的手段相當多元，軍方也可強化欺敵作為、預警能力，或在既有機堡基礎下強化結構、興建鋼板門等，減少彈道飛彈對人、機的破片傷害。

    民進黨立委王定宇表示，國軍面對共軍威脅之下的「存活率」，一直以來都是關鍵。考量有限的國防預算需花在刀口上，軍方也已衡量輕重緩急，在籌獲新式軍備時，優先於重要據點興建抗炸係數高的機堡，使裝備更新與戰力保存得以兼顧。

    王定宇並認為，軍方也可強化遭破壞設施的修復效率，空軍亦可考慮租賃、採購空中加油機，藉此提高我國戰機滯空時間與作戰能力。

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