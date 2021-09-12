駐美處傳正名 學者：華府主動釋放消息 警告中國

美國拜登政府傳考慮同意讓我方駐美代表處的名稱，由「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。圖為駐美代表處雙橡園。（中央社資料照）

2021/09/12 05:30

〔記者吳書緯、簡惠茹／台北報導〕英國金融時報報導，我國向美方爭取駐美代表處更名為「台灣代表處」，美國拜登政府慎重考慮；政大東亞所名譽教授丁樹範昨受訪說，美方透過金融時報放出消息，帶有試探各方反應的意味，可想而知「北京絕對會跳腳」，也藉此給中共一個警告，不要改變現狀。

丁樹範：美國試探各方反應

丁樹範表示，中國領導人習近平在內政和外交政策上都帶有高度爭議性，引發西方國家對中國的強烈反彈情緒，也使得無論是美國國內或西方諸國都有強烈的反中情緒，因此對於台灣的支持度與同情度都很高，例如立陶宛同意我國以「台灣」為名在立陶宛設立代表處，歐盟、美國都相繼表達支持。

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然而，丁樹範分析，此次金融時報的報導，可能有「測風向」的意味，也有可能美方透過這種方式傳達給中國，美國會支持台灣，但拜登最終應該不會同意更名，頂多就是變成「台北代表處」，因為若改成「台灣代表處」，中國會認為美方在挑釁，將會從各種方面測試拜登的意志。

至於台灣是否成為美國約制北京的一張牌？丁樹範說，「台灣既是牌，也是目的」，因為若台灣淪陷，美國的防線會一夜之間退回夏威夷，夏威夷以西都被中共掌控，因此台灣不要妄自菲薄，不要覺得自己是棋子，台灣對於美國也是很重要的目的，和美國在亞太地區的領導權息息相關。

嚴震生：美國會議員支持更名

政大國關中心研究員嚴震生受訪指出，更名議題是台灣主動提出，再加上美國國會議員也支持，然而目前還無法確定美方行政部門的意向，特別是美國副國務卿雪蔓七月底在天津會見中國外交部長王毅，王提出三條底線，台灣就是其中之一。

面對台灣問題已是中方所提出來的底線，嚴震生不認為拜登這一次會做到讓我國代表處更名，而拜登在阿富汗議題、反恐議題等方面，仍希望和中國有繼續對話的機會，或許更名議題，將會成為美方與中國在其他議題上討價還價的籌碼。

曾在我駐美代表處擔任政治組長的趙怡翔昨被問及此事表示，更名的部分如果是真實的話，這反映世界趨勢，越來越多國家會把台灣視為台灣，也會更願意把台灣稱為台灣，這是全民樂見的。

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