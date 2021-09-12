無懼北京打壓 外交機構正名成果浮現

近年駐館正名台灣情形

2021/09/12 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕外媒報導指美國拜登政府正考慮我方請求，將我駐美館處從「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。事實上，蔡英文政府上台後，雖屢遭中國打壓，但無論是我駐外機構，或是外國駐台機構的正名工作，仍積極努力爭取，並陸續展現成果。

日台交流協會正名

斷交以來重要突破

二○一七年一月一日起，日本將對台機構公益財團法人「交流協會」更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」，「台灣」兩字躍上檯面，為一九七二年兩國斷交以來重要突破。日本官方對此表示「考量時代在變」，外界則解讀為日本展現重視對台關係的決心。隨後，同年五月十七日我方對口的「亞東關係協會」也更名為「台灣日本關係協會」，不過，我派駐日本的「台北駐日經濟文化代表處」名稱迄今未更動。

請繼續往下閱讀...

二○一九年六月六日，經台美密切溝通，我外交部指出，為明確反映處理對美事務代表機構的工作內涵，將做為美國在台協會的我方對等單位「北美事務協調委員會」，正式更名為「台灣美國事務委員會」。當時蔡總統在台北出席揭牌典禮時表示，於「台灣關係法」四十週年之際，此舉為台美關係創下新的里程碑。

二○二○年四月二十七日，荷蘭在國慶日「國王節」當天，不但空運三九九九朵國花鬱金香來台，致贈台灣防疫的第一線人員外，同日也宣布即日起駐台機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」更名，簡化為「荷蘭在台辦事處」，並獲得歐盟方面力挺。時任荷蘭駐台代表紀維德表示，辦事處名稱「少一點、多很多」，我外交部長吳釗燮則說，此舉彰顯了台荷關係的密切友好。

此外，二○二○年八月十七日，我國在索馬利蘭設立「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，啟動兩國雙邊關係，並為我國現在唯一以「台灣」為名的外館；同年九月九日索馬利蘭駐台代表處揭牌，也以台灣為名。今年七月二十日，我外交部長吳釗燮宣布將於立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，為我方在中國邦交國首見以台灣為名，隨即引發中方一連串對立陶宛抗議與報復。

二○一七年一月一日起，日本將對台機構公益財團法人「交流協會」更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」，「台灣」兩字躍上檯面，為一九七二年兩國斷交以來重要突破。（記者楊丞彧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法