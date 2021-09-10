大新竹合併升格議題》 江啟臣批量身訂做 林錫耀籲藍綠合作

國民黨主席江啟臣昨拜訪新竹市議會，對媒體詢問新竹市長林智堅拋出「竹竹合併」的議題，江啟臣說，讓人嚴重懷疑林智堅的動機，是不是為了個人量身訂做，傾全黨之力來鋪路嗎？（記者洪美秀攝）

2021/09/10 05:30

〔記者楊淳卉、李欣芳、洪美秀、施曉光／綜合報導〕針對大新竹合併升格議題，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍昨質疑，民進黨是為了一人一黨之私推動修法。民進黨秘書長林錫耀對此回應，新竹市長林智堅提出的倡議，新竹縣長楊文科第一時間就大力支持縣市合併升格，江啟臣和李乾龍的說法，才是以一黨一私的偏見扭曲大新竹合併這樣有意義的提議，令人遺憾。

江啟臣昨天拜訪新竹市議會，有媒體就林智堅拋出的「竹竹合併」議題提問，江說此時拋此議題，嚴重懷疑林智堅的動機，是否為了個人量身訂做，或民進黨傾全黨之力為一人鋪路？蔡政府因人設事，為一人而修法？

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江強調，合併或升格，茲事體大，要有各方面審慎評估，他反對草率及因人設事。對於大新竹或竹竹苗未來發展，要傾聽民意，且依現有法令制度評估，楊文科邀集竹竹苗縣市長及議長討論，探討民意，才是負責任的方式；國民黨也會請立院黨團、智庫及結合各縣市議會討論。

李乾龍也指出，民進黨若要證明此事不是為了林智堅參選二○二二大新竹市長而量身打造，就必須真正重視行政區劃，著手修正財劃法，列入優先法案，同時林智堅宣布不參選二○二二大新竹市長，才能說服國人及在野黨。

對此，林錫耀反批，林智堅與楊文科拋棄一黨一私，跨越藍綠合作，以國家、區域發展的高度倡議此事，反觀國民黨高層不僅無視自己黨籍縣長的支持，更無視於新竹人民長遠的發展願景，滿腦子只有政治考量，甚至只會用政治的思維窄化議題討論與城市進步的機會。

林錫耀強調，林智堅、楊文科一致認同透過升格與資源挹注，大新竹「科技戰略城市」的角色才能更加深化與凸顯，現在最要緊的工作，就是廣徵民意，做為法制面修訂的參考，合作提升地方建設量能；呼籲江啟臣、李乾龍不要小鼻子小眼睛，正面看待此事，才不會辜負市民與縣民共同的期待。

蘇揆：聽取各方意見 審慎斟酌

針對新竹縣市是否合併，行政院長蘇貞昌昨也表示，地方對於未來發展有其構想，這很自然；到底應該怎樣做才能大家都高興，又有利於全國的進步及地方發展，會聽取各方意見、審慎斟酌，並依相關法制進行。

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