環南市場一家9染疫 便當店老闆出借廁所也中

環南市場昨進行第二波大規模PCR篩檢，亞東醫院出動約五十人，規劃十線篩檢。（記者王藝菘攝）

2021/07/09 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕台北市環南市場上週大規模篩檢有四十一例確診，副市長黃珊珊昨指出，疫調時發現其中有一起家戶感染，攤商染疫後傳染給家人，一家八口加上一外傭，共九人確診，而此家人常向士林區某便當店借廁所，疑因此導致店家老闆、案一五一六五及其女友染疫。

第二波PCR篩檢2442人 又增3陽性 全部結果今出爐

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環南市場昨進行第二波大規模PCR篩檢，共篩二四四二人，截至晚間十點半，陽性三人，其中兩人Ct值待確認。台北市長柯文哲昨表示，最晚九日篩檢結果可全數出爐。

環南市場從五月二十七日起除原本的週一休市，新增每週四休市，昨日未營業，僅有零星攤商在攤位備貨，清晨六點進行第二波大規模PCR篩檢，亞東醫院出動約五十人，規劃十線篩檢；環南市場自治會長林勝東昨表示，篩檢動線做得不錯，也沒有塞車，整體相當順暢。

製作會員證串接健保資料 以利管理

柯文哲昨在防疫記者會指出，環南市場第二波大規模PCR，全數篩檢完成也會同步照相，製作會員證，後續採悠遊卡串接健保資料，掌握PCR及疫苗狀況，方便後續進場管理，預計十五日上線，也藉此機會將北市重要市場建立管理制度。

黃珊珊昨於記者會上表示，環南市場經大規模篩檢後找出確診者，疫調過程發現有攤商染疫，陸續傳染給家人，爺爺、奶奶、兒子、媳婦、兩個女兒、兩個孫子一家八口及外傭，共九人確診，目前包括媳婦、女兒工作地點全部匡列，進行「精準疫調」。

黃珊珊稱，這家人交往的朋友許多為可能接觸者，陸續從個別案件找到關聯性，其中北市府前天公布案一五一六五士林區便當店老闆，因常出借廁所給這家人，疑因此導致自己與女友相繼染疫；另有一名男性友人自行到環南站篩檢發現確診，但匡列過程並未清楚說明與該戶人家關係，經疫調才掌握案件地緣與關聯。

環南市場自本月二日爆發群聚感染後，強制休市三天，本週二復市，並遵照中央流行疫情指揮中心防疫措施，包含進場查驗PCR陰性證明、固定工作人員配戴口罩及面罩、降載人流至原先五十％、進行各樓層動線分流、各攤位工作者實名登錄、落實工作人員健康監測。

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