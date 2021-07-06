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    港版國安法可能羅織入罪 我駐港處港籍雇員來台定居擬放寬

    台灣駐港辦事處港籍雇員擔心港版國安法上路後，可能遭羅織入罪。圖為港警在一項抗爭活動中，粗暴逮捕一名戴口罩男子，另一女子試圖搶救男子，也遭港警拉扯。（法新社檔案照）

    台灣駐港辦事處港籍雇員擔心港版國安法上路後，可能遭羅織入罪。圖為港警在一項抗爭活動中，粗暴逮捕一名戴口罩男子，另一女子試圖搶救男子，也遭港警拉扯。（法新社檔案照）

    2021/07/06 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」在香港施行逾一年，中共憑恃惡法打壓異己，讓東方明珠籠罩在白色恐怖中。據透露，台灣駐香港辦事處香港雇員極擔心遭中共羅織入罪，官方正密切關注整個情勢發展；另一方面，主管機關擬修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，放寬為政府機構（駐港辦）做事的港人能早日取得來台定居資格。

    我官員被迫返台 50雇員續守崗位

    據了解，香港特區政府逼簽「一中承諾書」作為核發工作簽證條件，七位台駐港官員因拒簽，今年六月廿日被迫返台，僅剩一位正式職員，七月底簽證將到期。七月底以後，駐港辦不會關門，將由五十位當地香港雇員繼續提供服務，涉及公權力政策仍由台灣後端決定。

    「港版國安法」去年六月底上路後，陸委會曾經就駐港機構、台駐港人員及香港雇員的安全問題，行文給港府請其說明，並保障我方人身安全，港府卻已讀不回。截至目前為止，港府尚未刁難、約談在駐港辦事處工作的香港雇員，但因「港版國安法」關係，整個香港社會風聲鶴唳，香港雇員心裡還是會害怕。

    兩岸人士指出，國安法已造成香港很大的寒蟬效應，若港府約談台駐港辦的香港雇員，質疑「你在為台灣政府做什麼」，受雇員工當然會害怕，需密切注意中共是否連在駐港辦工作的港人都要加以迫害。

    官員強調，駐港人員根據二○一一年台港換文規定派駐，工作並無踰越當地法規，但欲加之罪、何患無辭，香港雇員確實存在心理壓力，目前香港人心惶惶，國安法可架空「香港基本法」，剝奪對基本人權保障，原有的民主、自由、法治均受到威脅，在香港工作隨時都有可能被追訴。

    修改工作六年門檻 先居留再定居

    他透露，對於港籍雇員來台會有專案協處，依現行規定工作滿六年才可申請來台定居，最近正研議修正相關辦法「放寬適用」，先居留、再定居，未來港籍雇員若被迫須來台灣，政府也會給予必要協助。

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