星期專論》殺人疫苗？相信了假消息，我們會失去未來！

日本有代工製造AZ疫苗。比起必須在攝氏零下七十度以下的超低溫環境之中保存、配送的輝瑞及莫德納疫苗，因為AZ疫苗用一般的冷藏設備就可以，所以適合在日本國內的小診所使用，以及對其他國家提供緊急援助等用途。（資料照）

2021/07/04 05:30

◎松田康博

「日本正把自己不用的殺人疫苗硬塞給台灣，淪為中國的笑柄。」

二○二一年五月二十八日，日本政府將「阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ）」研發的新型冠狀肺炎疫苗提供台灣的新聞出來時，筆者在網路媒體上寫道，「（日本）現在是為所當為不是嗎？」對此舉表達支持。但我在自己的「臉書（Facebook）」上，提到前述本人對此事的評論後，就有人寫下那樣的留言。

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為何充斥著假消息呢？

那則留言顯然是個假消息。日本二月十四日先核准了美國「輝瑞大藥廠（Pfizer）」研發的新冠疫苗使用，再於五月廿一日核准美國「莫德納公司（Moderna）」研發的新冠疫苗和AZ疫苗。目前已在日本各地的接種場所，開始施打輝瑞與莫德納疫苗。據報導，由於已有改善副作用的方法，因此日本政府正朝著開放六十歲以上對象接種的方向進行調整。也就是說，接下來日本也將施打AZ疫苗。

日本有代工製造AZ疫苗。比起必須在攝氏零下七十度以下的超低溫環境之中保存、配送的輝瑞及莫德納疫苗，因為AZ疫苗用一般的冷藏設備就可以，所以適合在日本國內的小診所使用，以及對其他國家提供緊急援助等用途。這次由於AZ疫苗在台灣也獲核准使用，因此抓住了日本開始施打AZ疫苗之前的絕妙時機，決定提供該疫苗予台灣。

此外，中國的AZ疫苗代工廠也在廣東省深圳市完工，正等待使用核准。中國雖大力宣傳其國產疫苗，實際上已和阿斯特捷利康公司簽約，代工製造AZ疫苗。

儘管如此，為何一下子就充斥著該留言般的假消息呢？

有國家及組織等勢力在背後製造假消息並散布

據「歐盟對外事務部（European External Action Service, EEAS）」四月公布的報告，中國與俄羅斯運用多種語言，大量散播旨在煽動歐美疫苗懷疑論的假消息。中、俄兩國藉由誇大非常稀少的副作用，或以煽情的方式報導，貶低歐美疫苗。似乎正千方百計地使其國產疫苗占據優越地位。

若這樣的分析正確，本文一開始那樣的留言，有可能是某個討厭透過提供疫苗使台灣社會趨穩的國家和組織，故意傳散的假消息之一。然而，一旦攸關生命與健康等重大、緊要之事的假消息流傳，社會大眾就會感到恐懼、停止思考，自掃門前雪。

類似的情形不勝枚舉。日本福島縣等五個縣份（譯按：還有茨城縣、櫪木縣、群馬縣及千葉縣）生產的食品和美國牛肉、豬肉，因假消息而在台灣被視為有食品安全風險。但日本每天大量消費福島五縣食品與使用過萊克多巴胺（ractopamine）的美牛及美豬，卻尚未傳出消費者健康受損的情事。日本天皇的住所「皇居」和日本的首相府「首相官邸」亦食用福島米。

即使放眼世界，日本的食安仍是最高水準，並蟬聯全球最長壽國家。台灣社會卻對假消息堅信不移，不想接受與日本相同的食安標準。

相信假消息，我們會失去未來

人類是軟弱的生物。「殺人疫苗」、「核食」、「萊豬」等太過強烈的字眼充斥，造成判斷力變差。唯不幸的是，散布假消息的效果極大。由於媒體及個人在未確認消息的真偽之下，就不負責任（有時是故意）地一再傳播假消息而造成人心惶惶的台灣社會現況，即為此一例證。

歐美疫苗至今已在全世界接種了數億劑，但尚未出現其副作用導致大量死亡的情事。畢竟當前我們正在做的，乃短期內使全民接種疫苗的空前偉大功業，會有許多人在不幸去世前不巧接種了疫苗。正因如此，唯有證明接種疫苗和施打者猝死之間的因果關係，才是重點。

接種疫苗、要吃什麼，都是個人選擇。不過，若一味追求零風險、零容忍、相信假消息，多數人就變得無法做出正常的風險判斷，那社會必將付出很大代價。筆者認為，如果多數人相信了假消息，台灣的疫苗接種率不提高，與其他國家、地區的往來或許會因此延宕，和主要國家的自由貿易談判或許也會停滯不前。

相信了假消息，我們就會失去未來。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；國際新聞中心茅毅譯）

◎松田康博

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