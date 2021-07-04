富比世雜誌：日本協防台灣可能性 正在提高

日本防衛副大臣中山泰秀日前公開說「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人」，提及台灣如果出事，將直接影響日本沖繩。（取自防衛省臉書）

2021/07/04 05:30

中國若對台動武 將面臨不可承受風險

〔記者吳書緯／台北報導〕美國《富比世》雜誌二日刊出專欄分析，日本協防台灣的可能性正在提高，而日本若明確願意為台灣出兵，將嚴重複雜化中國的攻台計畫，也使中國面臨攻台將有不可承受的風險（an invasion unacceptably risky）。

傳美日秘密備戰台海衝突 美國防部不否認

英國《金融時報》一日報導，美國和日本為因應台海兩岸一旦爆發衝突，自前美國總統川普執政最後一年，就開始進行作戰和聯合軍事演習，並延續至今。美國國防部發言人柯比二日在例行記者會被問及此事時表示，美國與日本正在進行雙邊軍演。但他不願說明確切演習想定場景，僅強調美日會持續尋求準備、訓練機會，提升互操作性及測試聯合作戰能力。

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《金融時報》報導也指出，日本曾要求美國分享有關台灣的作戰計畫，但美國國防部沒有同意，因為美國最終希望是美日兩國為台灣制定一套整合作戰計畫。

《富比世》認為，西太平洋的地理位置基本上決定了日本在共同捍衛台灣中所扮演的角色，而《金融時報》的報導並非揭示美日聯合作戰計畫的前景，而是中國如果入侵台灣，日本領導人顯然不排除一戰。

《富比世》分析，美國需要日本支持才能嚇阻中國犯台，因為美國在日本沖繩、本州都有空軍基地，而在橫須賀和佐世保的港口也有美軍進駐，在理想情況下，日本政府不僅得允許美軍從駐日基地起飛發動作戰，且日本也得參戰。

《富比世》認為，觀察日本官方的說辭，這種可能性正在提高，日本防衛副大臣中山泰秀日前公開說「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人」，提及台灣如果出事，將直接影響日本沖繩，並形容沖繩和台灣有點像「鼻子和眼睛」，相當接近。

《富比世》分析，長期以來中國入侵台灣的方式相當簡單，就是轟炸台灣，並渡過海峽登陸台灣，然而台灣花了數十年戰場經營，會使用各種武力來強化防禦，因此中共也在尋求新的方式。

戰時宮古海峽 日將部署潛艦等候中國軍艦

對此，《富比世》也提出兩套共軍可能犯台的劇本，第一，繞過或航經台灣南方的巴士海峽，但台灣正在打造兩百架新升級的F-16戰機，就是為了針對巴士海峽巡邏，第二是穿越宮古海峽，這也是中共遼寧號四月時備受關注的軍事部署作法。

分析指出，日本已經在宮古海峽附近的島嶼部署了新型雷達與反艦飛彈，並添購F-35B戰鬥機，戰時也有可能部署潛艦等候中國軍艦，日本戰鬥部隊群也將在日本新航艦的保護下，加入反艦與地對空飛彈協防。

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