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    首頁　>　政治

    美眾院抗中法案 納我駐美代表處正名條文

    「確保美國全球領導地位及參與法案」（簡稱老鷹法案，EAGLE Act），是由眾院民主黨籍外委會主席米斯克在五月中旬提出。（取自米斯克臉書）

    「確保美國全球領導地位及參與法案」（簡稱老鷹法案，EAGLE Act），是由眾院民主黨籍外委會主席米斯克在五月中旬提出。（取自米斯克臉書）

    2021/07/03 05:30

    〔記者彭琬馨／綜合報導〕為制衡中國崛起帶來的效應，美國眾議院外委會六月三十日起審議與中國競爭的全面性法案「確保美國全球領導地位及參與法案」，法案更新後包裹多條友台條文，包含將我駐美代表處更名為「台灣駐美國代表處」等，預計將就此展開協商，相關表決程序料將於國會十二日復會後展開。由於民主黨在眾院握有多數席次，獲民主黨成員支持的提案料將順利通過。

    法案包裹多條友台條文

    「確保美國全球領導地位及參與法案」（簡稱老鷹法案，EAGLE Act），是由眾院民主黨籍外委會主席米斯克在五月中旬提出，法案長達四百多頁，目的在強化美國於政治、外交、軍事及科技等多領域實力，以因應中國挑戰。外委會於六月三十日及七月一日審議「老鷹法案」。

    根據中央社取得的「老鷹法案」摘要，法案包裹多部先前提出的友台法案條文，包含「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）、「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）、「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）等。

    更名為「台灣駐美國代表處」

    其中，「老鷹法案」指示美國國務卿，以將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美國代表處」為目標，與合適代表處人員展開協商。

    另修改去年三月上路的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（TAIPEI Act），加註聯合國對中華人民共和國的承認，並未處理台灣在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係或台灣主權上採取立場。

    法案認定台灣為美國印太戰略重要一部分，並表態支持台灣有意義參與國際社會、美台擴大經貿關係，也強調確保台灣有能力抵抗中共恫嚇並自我防衛，有其重要性。

    抗中議題當前在美國為跨黨派共識，但兩黨議員在部分議題仍意見分歧。目前唯一獲得委員會通過的友台修正案，是由共和黨籍眾議員柏謝特提出，呼籲美方協助台灣以觀察員身分，加入由北極圈八國組成的北極會議（Arctic Council）提案。

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