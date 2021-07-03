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    首頁　>　政治

    習近平喊粉碎台獨 美促北京停止施壓台灣

    中共總書記習近平一日在慶祝建黨百年大會時強調，要「粉碎任何『台獨』圖謀」，對抗外來勢力；美國國務院一日重申，美國支持和平解決兩岸議題，並敦促北京停止施壓台灣。（美聯社）

    中共總書記習近平一日在慶祝建黨百年大會時強調，要「粉碎任何『台獨』圖謀」，對抗外來勢力；美國國務院一日重申，美國支持和平解決兩岸議題，並敦促北京停止施壓台灣。（美聯社）

    2021/07/03 05:30

    〔政治中心、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕中共總書記習近平一日在慶祝建黨百年大會時強調，要「粉碎任何『台獨』圖謀」，對抗外來勢力；美國國務院一日重申，美國支持和平解決兩岸議題，並敦促北京停止施壓台灣，改進行有意義對話。

    日防相岸信夫：台灣穩定攸關日本安全

    日本防衛相岸信夫在二日的例行記者會也重申，「台灣情勢的穩定，對於包括西南地區在內的日本安全保障至關重要」；他並強調，中台的軍事平衡朝著中國有利的方向擴大，日本有必要關注中國的軍事動向。

    岸信夫也指出，中國在缺乏透明性的情況下，持續增加高水準的國防費用，並廣泛且迅速強化軍事力量，包括日本在內的地區和國際社會均感憂慮其軍事動向。

    針對習近平言論，美國國務院一位不具名發言人以背景說明方式回覆記者詢問時表示，美國會持續支持和平解決海峽兩岸議題；「美國敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣進行有意義對話。」

    龐皮歐：中共殺戮一世紀

    另有多位美國政要推文，提醒世人中共的殘酷本性。前美國國務卿龐皮歐在推特上表示，中共已帶來一世紀的殺戮戰場與種族滅絕，「沒有一個政黨比中國共產黨屠殺更多人」；美國共和黨籍參議員羅姆尼則推文說，中共百年沒什麼好慶祝的，因為他們持續對一百萬名維吾爾族人進行種族滅絕、監禁或處決異議人士，也繼續對報紙、廣播與社群網路進行言論審查、背棄賦予香港自由的承諾，並監控自己人民。

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