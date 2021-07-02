政院成立慈濟採購疫苗專案

行政院發言人羅秉成宣布政府成立慈濟採購疫苗專案。圖為行政院提供

2021/07/02 05:30

〔記者李欣芳、陳昀、王錦義、吳亮儀／綜合報導〕慈濟基金會申請洽購五百萬劑BNT疫苗捐贈政府有新進展。行政院發言人羅秉成昨表示，慈濟基金會的申請案經過政府評估後，決定循台積電與鴻海永齡基金會採購疫苗專案捐贈模式，將成立慈濟採購捐贈疫苗專案。

羅秉成表示，慈濟基金會六月廿三日提出申請，六月廿六日蔡總統與證嚴上人視訊，表達政府感謝之意，中央疫情指揮中心六月廿八日與慈濟基金會在指揮中心交換意見，他也參與，感謝慈濟基金會的義行與善舉，該次會議有共識要促成捐贈案，政府會積極努力合作方案的落實。

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慈濟基金會昨表示，感恩政府的允諾為慈濟疫苗的取得跨出了關鍵的一步。救人如救火，保護人民的健康是全民的共識，也是慈濟申購疫苗的初衷。非常感恩政府與民間各界都能齊心協力、共同防疫，後續盼望鴻海／永齡基金會、台積電以及慈濟的申購程序能夠順利進行，儘快提供全民施打疫苗，以有效消弭疫情，讓社會大眾早日恢復正常的生活秩序。

疾管署長周志浩說，慈濟基金會曾來指揮中心拜會，彼此對於後續合作已有共識，會更緊密接續合作。

行政院先前授權鴻海及永齡基金會、台積電代表洽購各五百萬劑BNT德國原廠疫苗，昨一度傳出在德國政府協調下，代理商上海復星已讓步，疫苗可望八、九月抵台。

永齡基金會執行長劉宥彤昨回應，一切正在進行中，適當時刻會向大家說明。

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