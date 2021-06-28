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    未必會約詢陳時中 監委林郁容︰有人藉調查名義 打擊指揮中心

    有四組監察委員分別立案調查「三＋十一」決策過程、疫苗整備與採購、萬華「阿公店」掛羊頭賣狗肉及移工人權等四案。（資料照）

    有四組監察委員分別立案調查「三＋十一」決策過程、疫苗整備與採購、萬華「阿公店」掛羊頭賣狗肉及移工人權等四案。（資料照）

    2021/06/28 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕台灣自五月中旬疫情嚴峻至今，已有四組監察委員分別立案調查「三＋十一」決策過程、疫苗整備與採購、萬華「阿公店」掛羊頭賣狗肉及移工人權等四案，而在印度Delta變種病毒侵台之際，卻傳出有監委擬約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。對此，監委王幼玲批「這是典型炒作新聞」；監委林郁容也說，有人藉監院調查名義，轉個彎來打擊防疫中心，這是不可取的行為。

    王幼玲︰萬華案 應該問柯文哲

    主查移工人權案的王幼玲說，這四案監委各自獨立行使職權，從未一起討論過，且根據監察法規定，調查內容不得對外宣洩，最後會否約詢陳時中也還不知道。再者，萬華那一案應該要問的是台北市長柯文哲。她說，調查一定是先調卷，若相關資料並無問題，也未必會約詢；更重要的是，「我們不會在這個時候去約。」

    負責調查疫苗案的林郁容說，他看到「監委擬約詢陳時中」的新聞時嚇了一跳，目前案子的進度根本就還沒到這個程度，只是立案而已，媒體未向查案委員查證就直接報導，造成工作上很大的困擾，對外界也造成很大的混淆。林說，現在指揮中心的工作非常繁重，陳時中的工作非常辛苦，當然他在目前這個防疫最艱難的時刻，很可能有一些特定的力量，想要破壞防疫的努力。

    至於分別調查「三＋十一」案、萬華案的監委浦忠成、林國明，記者昨致電均未接，無法得知兩人回應。

    民進黨立委管碧玲說，人民等著部隊打勝仗，早日殲滅敵人，結果我們部隊一面在前線和病毒打仗、一面在後方收集資料、謄寫公文、跑約談；她批評：「沒有民意基礎的糊塗偵探才會這樣搞！隔岸觀火看好戲的心態才會這樣搞！」王定宇表示，防疫還是現在進行式，調查可能會讓指揮中心面對未知而不敢做決定，恐影響防疫工作。

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