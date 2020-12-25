美參眾議員提案 籲與台洽簽FTA

美國眾議員瑞森紹爾近日在眾議院領銜提出決議案，呼籲政府與台灣洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ）。（彭博）

2020/12/25 05:30

決議案獲多位議員連署

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議員圖米與眾議員瑞森紹爾近日分別在參眾議院領銜提出決議案，並獲多位議員連署。決議案呼籲政府與台灣洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ），美台更緊密來往對雙方與印太區域的安全與經濟成長都有助益。圖米與瑞森紹爾也呼籲即將上任的拜登政府應以台灣的貿易協定作為首要任務。

外交部：感謝美國會對台支持

外交部昨表示，感謝美國國會再次以具體行動展現對台美經貿關係的支持，我國政府將持續就洽簽台美自貿協定一事尋求各界支持。

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參院由圖米等廿六位參議員共同提出，超過參議員人數的四分之一，包括資深參議員巴拉索、參議院「台灣連線」共同主席暨軍事委員會主席殷霍夫，及挺台大將參議員盧比歐與克魯茲等。眾院則由瑞森紹爾與「國會台灣連線」兩位共同主席夏波及迪馬里聯合提出。

決議案指出，美國目前是台灣第二大貿易夥伴，台灣則是美國第十大貨物貿易夥伴、第十一大整體貿易夥伴。透過在美投資科技製造廠、鬆綁特定美國農產品進口限制，台灣展現欲與美方強化經濟關係的興趣；而透過貿易協商，美國能與台灣有更緊密來往，也有助美國商品更好進入台灣市場，「這對美國、台灣與印太區域的安全與經濟成長都有助益。」

籲拜登政府視為首要任務

圖米在新聞稿中表示，「美台之間建立更緊密貿易關係是雙贏」。美國勞工與製造業者將擁有更多顧客，美國消費者也能取得更多負擔得起的商品；美台經濟將更迅速成長，美國能強化與重要區域盟友的關係，也能增進與印太區域的經濟往來。他呼籲國會應通過此項決議案，同時拜登政府未來也應把與台灣簽署貿易協定視為首要任務。

迪馬里說，即使中共持續霸凌與脅迫鄰國，台灣仍發展成經濟強國，並在公衛、促進民主與貿易等關鍵領域上成為負責任夥伴，「與台灣洽簽ＦＴＡ能強化這份重要關係，也能讓台灣更有能力阻擋來自中共的不斷威脅與惡意」。

美國聯邦參議員圖米近日在參議院領銜提出決議案，呼籲政府與台灣洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ）。（彭博）

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