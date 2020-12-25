《台南升格10週年》升格10年 黃偉哲：對偏鄉有做出成績

台南已成為「科技新都」與「文化古都」兼容並蓄城市，市長黃偉哲將持續打造台南與國際接軌。（記者洪瑞琴攝）

2020/12/25 05:30

強調市政一棒接一棒 以「雙引擎」帶動產業

記者洪瑞琴／專題報導

台南縣市合併升格直轄市至今年滿10週年，台南市長黃偉哲表示，在歷任縣市長奠基下，台南已成為「科技新都」與「文化古都」兼容並蓄城市，未來半導體、綠能5G、人工智慧AI產業與文化觀光休閒將帶來新契機。

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肯定前縣、市長催生台南的台積電

黃偉哲認為，包括前縣長陳唐山、前市長賴清德等人都是台積電在南科設廠重要推手，台積電的進駐造就台南成為「科技新都」重要關鍵，且不僅是「台南的台積電」、「台灣的台積電」，未來其台南廠產能占50％，將以「世界的台積電」立足國際。

此外，沙崙綠能科學城是國家政策能源戰略重要布局，發展綠色產業全球經濟新亮點。黃偉哲指出，南科及沙崙綠科雙引擎，進一步帶動經濟民生產業，市府團隊持續對內推動智慧科技應用、打造開放政府、精進施政效能，對外協助優勢產業開拓國際市場，擴大農產品線上及實體通路，以軟實力與世界連結。

沙崙綠能科學城 發展綠色產業亮點

有人說「黃偉哲任內沒什麼大建設」，都是承襲首任前市長賴清德的規劃；合併後台南幅員廣闊，財政壓力大，有限預算分配不易，特別是溪北地區，容易被外界放大檢視是否被邊緣化。

開發七股、麻豆工業區 縮短城鄉距離

黃偉哲強調，市政本來就是一棒接一棒，有累積的市政對市民最有利，自評上任2年來，對於偏鄉建設有做出成績，改善產業道路與橋樑，在城區建設上帶動觀光旅遊，開發七股工業區、麻豆工業區，爭取南科3期，又如小黃公車、麻嘉快捷上路，縮短城鄉距離，解決偏遠地區交通。

黃偉哲說，扭轉導正資源不會往少部份集中，更多元化平均分配，以減少區域的相對剝奪感，是主政軸心，任內持續「拚經濟、拚交通、拚治安」，市區停車位不夠、易壅塞的長年沉痾尚待努力解決，還有上任簽署第1份公文就是停止龍崎垃圾掩埋場的開發，由於催生自然地景公園還有委員會審查與業者訴訟漫漫長路，至少在其任內，保護自然景觀不會被開發為垃圾掩埋場。

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