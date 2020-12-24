雙子星案波折多 待補件後再審

台北市雙子星開發案（資料照）

2020/12/24 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕有台北車站等五鐵共構的雙子星開發案（C1、D1街廓），歷經十二年，馬、郝、柯三名市長，五度流標、弊案纏身，台北市長柯文哲任內第六度招標，原本最優申請人港資南海控股團隊惹出國安疑慮，後由藍天宏匯集團團隊遞補。但今年十二月二日全案進行環評會，被環委質疑，全世界沒看過這麼高價地段，還要設地上四層的停車場，恐成國際笑話，於環評會闖關失敗，開發單位必須補件後擇期再審。

雙子星大樓計畫興建地上七十六層、六十一層雙棟大樓，總開發量體十六．六萬坪，預計二○二七年營運。雖然捷運局已留設地下停車場八百二十席汽車、五百席機車停車位，但開發單位認為汽機車位不足，仍在地上四層樓增設上千席車位，反被環評委員批評。

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多位環評委員也對雙子星建材、循環經濟、空汙防制、交通衝擊、節能減碳等規劃有疑慮，還有環委認為雙子星案缺乏帶動鄭州路以北街廓的規劃。當時擔任環評大會主席的環保局長劉銘龍宣布，開發單位補件後擇期再審。

柯文哲任內前兩年，雙子星案無實質進展，之後第六度招標，最優申請人為港資南海控股，但惹出國安疑慮，於去年十月間遞補藍天宏匯為最優申請人。

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