美國會編列預算 授權GCTF使用

美國國會首度編列三○○萬美元（約台幣八四四七萬元）專項預算，授權台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動使用。圖為今年六月外交部舉行GCTF五週年記者會，外交部長吳釗燮（中）、美國在台協會處長儷英傑（左）、日本駐台代表泉裕泰（右）出席。（資料照）

2020/12/23 05:30

首度匡列300萬美元

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國會首度編列三百萬美元（約台幣八四四七萬元）專項預算，授權台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動使用。外交部昨表示，美方此舉充分展現GCTF成立五年來的豐碩成果，極具正面意義，並有助未來台美日三方持續透過GCTF平台，擴大與理念相近國家的專業交流合作。

外交部：有助擴大國際交流

GCTF是外交部與美國在台協會（AIT）自二○一五年啟動的區域合作平台，關切領域包括公衛、婦女賦權、能源、電商、打擊貪瀆和媒體識讀等，迄今已辦理廿九場國際研習營，全球六十八國、近一六○○位政府官員及專家參與。日本於二○一九年正式加入成為合作方，瑞典、澳洲、荷蘭與瓜地馬拉也針對不同議題參與合辦個別活動。

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GCTF今年逢GCTF啟動五週年，成立秘書處、官網，使此架構運作更加制度化，合作對象也擴及拉美，台美日三方上週召開聯合委員會，達成共識將持續擴大合作範疇，明年規劃就公衛、執法、防減災能力建構、綠能、勞動與人工智慧等議題辦理訓練計畫。

美國聯邦參眾議院於美東時間十二月廿一日深夜通過「二○二一會計年度聯邦政府撥款法案」，其中在給予特定國家、計畫的經濟援助基金（ESF）項下，首度匡列三百萬美元的授權額度予GCTF活動使用，肯定GCTF為台灣、美國及日本在印太區域共同推動公衛、執法等多項議題及良善治理的平台。

涉外人士說，過去美方參與合作也出人出錢，但此次編列專項預算挹注財源，是一重要進展，代表國會看到這個計畫運作得很好，也使GCTF更有代表性、更加穩固，畢竟「錢在哪裡，政策就在哪裡」。

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