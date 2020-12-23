我推潛艦國造 「台灣保證法」力挺

美國國會通過「台灣保證法」，呼籲行政部門協助台灣發展及整合不對稱戰力，包括水面下作戰及防空戰力。圖為十一月蔡英文總統主持潛艦國造開工典禮。（資料照）

2020/12/23 05:30

籲美行政部門對台軍售常態化 協助發展不對稱戰力

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕美國參眾兩院於美東時間廿一日深夜通過年度撥款法案，並包裹通過「台灣保證法」，該法涉及軍事部分的「國會意見」，呼籲美國行政部門對台軍售常態化，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力，包括水面下作戰及防空戰力。我軍方官員認為，雖「國會意見」並不具有強制力，但可顯現美國對台的支持態度，相關戰力發展，我方已開始進行。

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兩岸軍力失衡 促台增加國防支出

「台灣保證法」在立法緣由中指出，台灣安全及民主為印太區域維繫和平穩定的關鍵要素，也與美國政治、安全及經濟利益相符。此法案點出，中國正積極從事全面軍事現代化，以提升解放軍投射能力及執行聯合作戰戰力，使得台海兩岸軍力持續失衡，並對中國有利。美國應依自身「一中政策」、「台灣關係法」與六項保證，再次強化對台承諾。

「台灣保證法」的「國會意見」亦寫道，台灣是美國「自由開放印太戰略」的重要部分；美國政府支持台灣持續針對不對稱戰力及其規劃而努力；呼籲台灣增加國防支出；美國應常態化對台軍售，以協助其加強自我防衛能力，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力，其中包括水面下作戰及防空戰力。

我軍方官員指出，雖然此案尚待美國總統簽署後才會上路，且「國會意見」不具強制力，但仍可展現美方對我國的支持，我方表示感謝。包括不對稱戰力、水下、防空戰力等，都是國軍建軍的重點，相關戰力發展都已開始進行。

根據國防部規劃，我國今年十一月底啟動「潛艦國造」原型艦造艦案，預計二○二五年交艦，且劍龍級潛艦也正進行性能提升案，將對我國水下戰力有所助益。

至於不對稱戰力與防空戰力部分，除了透過對美軍購、補購愛國者三型防空飛彈、可反艦與攻陸的陸射魚叉飛彈，根據國防部預算書顯示，我國正發展包括沱江級巡邏艦後續艦的量產工作，且全案預計提前至二○二三年完成六艘艦；另未揭露於公開預算書的計畫，則包括雄二、雄三反艦飛彈、天弓三型防空飛彈的精進與增程計畫。

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