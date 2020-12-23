美國會通過台灣保證法 董立文：台海安全戰略清晰化

美國國會通過「台灣保證法」，納入支持台灣提升自我防衛能力等重要文字。台灣智庫諮詢委員董立文昨受訪指出，這指向台美關係正常化，及要求美國政府對台灣安全台海安全戰略清晰化兩個重要方向。（路透檔案照）

2020/12/23 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕美國參眾兩院於廿一日包裹通過「台灣保證法」，納入支持台灣提升自我防衛能力等重要文字。台灣智庫諮詢委員董立文昨受訪指出，這指向台美關係正常化，及要求美國政府對台灣安全台海安全戰略清晰化兩個重要方向。台灣國際法學會副秘書長林廷輝指出，此舉讓未來拜登政府在台美安全及對台軍售上有更多法律支持及穩定性。

林廷輝：讓拜登對台軍售更穩定

董立文指出，美國是三權分立國家，美國國會通過「台灣保證法」是代表國會的意見，雖沒有強制約束力，但具有對美國政府引領的作用，「台灣保證法」的重點在於軍事性的部分。

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董立文指出，過去「台灣旅行法」主要涉及台美官方正式交往的關係提升；「台灣法案」（TAIPEI Act）涉及台灣邦交國及參加國際組織的問題；「台灣保證法」含意更重要，除也提及國際參與及台美交往準則，更擴及台灣安全的問題。將三項法案串在一起看指向兩個重要方向：一是台美關係正常化，二是要求美國政府對台灣安全台海安全戰略清晰化。

林廷輝指出，「台灣保證法」過去在眾院通過，之後參院做文字調整，當中提到台灣，是以「特殊關係（unique）」而非原本的「非官方（unofficial）」概念處理，這使得台灣主體地位提升。「台灣保證法」延續「台灣法案」，是對台灣的整體承諾，美國川普政權即將結束下，將原本六項保證做法律的落實，讓未來拜登政府遵循，也讓台美關係建構在法律上的穩定性，不會因美國政權轉換而有大變化。

林廷輝指出，「台灣保證法」處理的是台灣安全議題，拜登過去擔任美國參議員時較保守，現在情勢改變，民主黨也看到中國對台灣威脅，「台灣保證法」通過讓未來拜登政府在台美安全及對台軍售有更多法律支持及穩定性。美國國會接下來應思考，台灣面對中國威脅下的反侵略、反併吞相關法案。

台灣關係法(1979) VS. 台灣保證法(2020)

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