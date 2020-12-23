對台交往準則 美國會要求更新

「對台交往準則」源自2015年雙橡園元旦升旗風波，歐巴馬政府以行政備忘錄方式發布此準則，將過往美台交流的模糊限制訴諸文字，是美國政府機密文件，至今未公開。（中央社資料照）

2020/12/23 05:30

「台灣保證法」敦促國務院檢視 以深化美台關係為前提重擬

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參眾兩院廿一日包裹通過「台灣保證法」，其中國會意見建議國務院檢視從未公開的「對台交往準則」，並要求國務卿提出檢討報告及更新版本。國會認為，該準則應認知到台灣由民選政府治理、是自由開放社會，基於價值、利益與美台關係重要性，以深化美台關係為前提撰擬。

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中國施壓歐巴馬政府 美台交流限制明文化

「對台交往準則」源自二○一五年雙橡園元旦升旗風波，之後歐巴馬政府在中國壓力下，以行政備忘錄方式發布。該準則為機密文件，據了解，連美國國會人員都只能在國務院授權、並派員陪同時，私下閱讀。經轉述，該準則將美台交流的模糊限制訴諸文字，包括禁止美處人員進入國務院大樓、禁止台方在雙橡園升旗、禁止在美國政府機構內展示中華民國國旗、軍事交流時須移除國旗，及不能在社群網站張貼國旗等推廣台灣主權的事物。

近年台美關係升溫，準則雖未修改或廢除，但內容已逐漸鬆綁，例如前駐美代表高碩泰離任前，就踏進美國國務院與亞太助卿史達偉會晤，官方會後並發布兩人合影，顯示我代表處人員已可進入美國國務院大樓。

此外，美國國會亦透過報告與提案等方式，數次呼籲行政部門解除不合理限制，包括美中經濟暨安全審查委員會（USCC）二○一九年年度報告，建議准許現役台灣軍方人員在訪美期間得以穿著制服；共和黨籍參議員克魯茲也提出「台灣主權象徵法案」，主張美方應准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。

法案生效後180天內 國務卿向國會提具報告

此次「台灣保證法」再次敦促國務院檢視該準則，要求在法案生效後一八○天內，國務卿應檢視「對台交往準則」等文件，並向參眾兩院外交委員會提具報告，內容應包括對台關係文件檢討結果及一份該準則的更新版本。

「台灣保證法」並以國會意見建議，該準則應以深化及擴展美台關係，並植基於價值、利益及美台關係重要性等元素撰擬；應認知台灣是由民選政府所治理的事實，及台灣是自由開放社會，尊重普世人權及民主價值；及應確保美國對台關係必須符合長期、全面、具戰略思維及植基於價值，並有助於兩岸議題和平解決。

美國「對台交往準則」摘要

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