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    萊豬延燒2022縣市長選舉？》綠：國人是理智的 不見得多負面

    對於開放萊豬，民進黨立委普遍認為，國人會理性看待此事，只要政府做好把關，不見得多負面。（資料照）

    對於開放萊豬，民進黨立委普遍認為，國人會理性看待此事，只要政府做好把關，不見得多負面。（資料照）

    2020/12/22 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕對於萊豬議題會否影響二○二二年縣市長選情，被點名可能代表民進黨參選各縣市首長的多位立委普遍認為，國人會理性看待此事，只要政府做好把關，不見得多負面，且之後台美經貿若有更多成果，是否反而要肯定投贊成票的立委？國人大多知道國民黨報復成分居多，國家必須向前，台灣無法置身全球經貿體系之外。

    立法院廿四日將針對萊豬法案上演表決大戰，立法院民進黨團幹事長、桃園市立委鄭運鵬表示，這是公共政策，不論好壞執政黨都要概括承受，記名表決沒有問題，國民黨本來就預計要藉此做文宣攻擊，這是政治攻防。

    鄭認為，國人多數可以理解台美關係上，擴大開放美豬、美牛的必要性，只要政府做好把關，「我不認為多負面，但即使是不合理的論證和謠言，國民黨也一定會動手動腳」，政府在防疫得宜的情況下，執政滿意度反而提高，所以危機也是轉機，說不定之後大家發現此議題影響不大，反而認為民進黨的決策是有承擔力的，對我們反而有利。

    「說完全沒壓力是騙人的」

    被視為下屆屏東縣長可能參選人的民進黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨要求記名是政治動作，對執政黨而言，最主要的開放原因包括貿易障礙排除、國際接軌等；由於國民黨在各選區、各社群團體內不斷出招，說完全沒壓力是騙人的，但國家仍要向前，不可能說全世界都在開放，只剩下台灣。

    莊瑞雄說，民眾最在意的是食安把關，將要求行政措施具體落實，其他就是正面對決。蘇揆昨在行政立法協調會報中也宣示：「政府會嚴格把關，絕對會做到滴水不漏」。

    記名投票本來就是應該的

    民進黨基隆市立委蔡適應說：「我不認為這件事會對之後的選舉造成多大影響」，國會議員投票就是要公開負責，記名投票本來就是應該的。二○二二年不論如何，萊豬只是其中一個議題，若之後台美經貿有更多成果，那投票支持萊豬的立委不是就要被肯定？

    民進黨雲林縣立委劉建國指出，就人民對食安的感受，此事或多或少一定會有些衝擊，政府有責任和義務要說明得更清楚，化解人民心中的疑慮，衝擊就會降低一點，須謹慎處理。

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