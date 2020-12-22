蘇偉碩改口萊劑毒性 陳時中：若能以正視聽 不排除不提告

衛福部長陳時中昨在立法院表示，高雄榮總前醫師蘇偉碩發表反萊豬言論，承認引用錯誤數據，陳時中表示對蘇提告主要以正視聽，讓錯誤的訊息不要傳播，如果能達到這樣的效果，就不排除撤告。（記者廖振輝攝）

2020/12/22 05:30

〔記者林良昇、楊綿傑、江志雄、涂鉅旻／綜合報導〕醫師蘇偉碩公開聲稱萊劑比搖頭丸毒二五○倍等不實言論，遭衛福部食藥署告發，蘇後改口稱萊劑毒性為搖頭丸四分之一。衛福部長陳時中昨在立法院表示，提告是不得已，最主要是要以正視聽，若能達到效果，當然不排除不提告。

對於蘇偉碩更改其說法，是否撤告？陳時中在立法院衛環委員會受訪時表示，提告最主要是能夠以正視聽，如果能達到這樣的效果，當然不排除就不提告；能把錯誤訊息更正或清楚和社會大眾講，「我們就會覺得這事情就解決了。」

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國民黨立委蔣萬安昨在立法院質詢時，詢問是誰做出告發決定？陳時中指出，是食藥署向他提出建議，「應該是」他的決定。蔣萬安等國民黨立委也進一步質疑，衛福部若認為蘇的說法不正確，應透過新聞稿或記者會澄清，不該提告造成寒蟬效應；陳時中回應，之前已不斷澄清，提告「是不得已」，若蘇的說法有更正、能澄清事實，衛福部不是非告不可。

蔣萬安質疑，前行政院發言人丁怡銘曾誣指牛肉麵店家使用萊牛，衛福部未依食安法提告，標準何在？陳時中答覆，相關言論很多，是選擇對社會影響較嚴重者，且丁已被警察單位用社維法偵辦。

行政院長蘇貞昌昨日出席科學技術會議開幕式時受訪指出，科學問題必須要有最正確的數字，有錯就應該更正，不要以訛傳訛才是正確態度。

農委會主委陳吉仲昨受訪表示，蘇偉碩已對文獻中數字澄清，這是非常正面專業的回應，期待萊豬議題回歸專業討論。

蘇偉碩邀ＡＩＴ辯萊豬

蘇偉碩昨與「民間反瘦肉精毒豬聯盟」一同在美國在台協會（ＡＩＴ）外舉辦記者會，呼籲蔡政府停止進口含萊克多巴胺的美豬，並欲就萊豬議題和ＡＩＴ處長酈英傑進行辯論，民團欲將辯論邀請函及一份墨寶致贈給ＡＩＴ，但ＡＩＴ未派員收受。

蘇偉碩受訪表示，重點在於萊豬有害身體健康，他說出一個科學事實，若衛福部堅持提告，他坦然接受；但蔡總統有無可能保證萊豬沒有毒？「若妳敢講，我敢吃！」

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