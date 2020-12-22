萊豬延燒2022縣市長選舉？》藍：食安議題淡化不易 對綠有傷

國民黨立委分析，民意大多反萊豬，食安議題要淡化不容易，對有意角逐二○二二年縣市長選舉的民進黨立委會是傷害。（資料照）

2020/12/22 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕攸關開放含萊克多巴胺豬肉進口行政命令等議案，即將於十二月廿四日立法院院會表決，國民黨要求留下表決紀錄，做為未來選舉的「相罵本」。國民黨立委分析，民意大多反萊豬，食安議題要淡化不容易，對有意角逐二○二二年縣市長選舉的民進黨立委會是傷害。

國民黨立委林奕華表示，據私下了解，很多民進黨立委確實對於這次萊豬的表態擔心，畢竟民調都有至少六成以上民眾希望萊豬不要進口，若民進黨立委要遵從「黨的意志」就必須要有所犧牲；對未來選舉的影響，各選區不一樣，如果本來就選得很辛苦，自然更擔心。

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綠委若遵從黨意 恐衝擊選情

被外界視為下屆桃園市長可能參選人的國民黨立委魯明哲也說，民進黨立委似乎在閃避萊豬議題，也許內心不是那麼支持，但總要表達立場，十二月廿四日就要講清楚，用表決向民眾交代。

魯明哲說，民意不希望萊豬進口，但執政黨看起來有「非過不可」的壓力，民進黨趁這時機處理萊豬進口這種複雜議題，就是要在選舉之前清除戰場，賭人民會健忘，但明年元旦不會是戰場的終點，可能也會有罷免的風潮，未來整整一年，台灣社會都脫離不了該議題。

林奕華認為，二○二四年選舉還早，但二○二二年有意參選縣市長的民進黨立委勢必受到萊豬表決的影響，可能會多考慮。林奕華呼籲民進黨落實黨團自主，不要完全按照黨部意志，如果民進黨立委願意針對標萊劑、排除內臟的議題鬆手，衝擊才不會那麼大；要是都不讓，可能連黨內初選都會受到自家人挑戰。

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