為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    萊豬延燒2022縣市長選舉？》藍：食安議題淡化不易 對綠有傷

    國民黨立委分析，民意大多反萊豬，食安議題要淡化不容易，對有意角逐二○二二年縣市長選舉的民進黨立委會是傷害。（資料照）

    國民黨立委分析，民意大多反萊豬，食安議題要淡化不容易，對有意角逐二○二二年縣市長選舉的民進黨立委會是傷害。（資料照）

    2020/12/22 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕攸關開放含萊克多巴胺豬肉進口行政命令等議案，即將於十二月廿四日立法院院會表決，國民黨要求留下表決紀錄，做為未來選舉的「相罵本」。國民黨立委分析，民意大多反萊豬，食安議題要淡化不容易，對有意角逐二○二二年縣市長選舉的民進黨立委會是傷害。

    國民黨立委林奕華表示，據私下了解，很多民進黨立委確實對於這次萊豬的表態擔心，畢竟民調都有至少六成以上民眾希望萊豬不要進口，若民進黨立委要遵從「黨的意志」就必須要有所犧牲；對未來選舉的影響，各選區不一樣，如果本來就選得很辛苦，自然更擔心。

    綠委若遵從黨意 恐衝擊選情

    被外界視為下屆桃園市長可能參選人的國民黨立委魯明哲也說，民進黨立委似乎在閃避萊豬議題，也許內心不是那麼支持，但總要表達立場，十二月廿四日就要講清楚，用表決向民眾交代。

    魯明哲說，民意不希望萊豬進口，但執政黨看起來有「非過不可」的壓力，民進黨趁這時機處理萊豬進口這種複雜議題，就是要在選舉之前清除戰場，賭人民會健忘，但明年元旦不會是戰場的終點，可能也會有罷免的風潮，未來整整一年，台灣社會都脫離不了該議題。

    林奕華認為，二○二四年選舉還早，但二○二二年有意參選縣市長的民進黨立委勢必受到萊豬表決的影響，可能會多考慮。林奕華呼籲民進黨落實黨團自主，不要完全按照黨部意志，如果民進黨立委願意針對標萊劑、排除內臟的議題鬆手，衝擊才不會那麼大；要是都不讓，可能連黨內初選都會受到自家人挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇偉碩改口萊劑毒性 陳時中：若能以正視聽 不排除不提告
    2020/12/22 05:30

    蘇偉碩改口萊劑毒性 陳時中：若能以正視聽 不排除不提告
    萊豬延燒2022縣市長選舉？》綠：國人是理智的 不見得多負面
    2020/12/22 05:30

    萊豬延燒2022縣市長選舉？》綠：國人是理智的 不見得多負面

    南投創作道安台語歌 結合廣場舞宣導
    冷眼集》國民黨該禁自來水
    2020/12/22 05:30

    冷眼集》國民黨該禁自來水
    政治今日熱門
    駐美外館更名「台灣代表處」進行式？外交部：無確切時程
    2020/12/21 22:17

    駐美外館更名「台灣代表處」進行式？外交部：無確切時程

    新制服、新空間！民進黨高雄市黨部全面改造 明年春節重新亮相
    2020/12/21 17:03

    新制服、新空間！民進黨高雄市黨部全面改造 明年春節重新亮相

    南市議會民進黨團新總召產生 副總召林志展扶正
    2020/12/21 13:29

    南市議會民進黨團新總召產生 副總召林志展扶正

    找唐鳳直播為新身分證掛保證 徐國勇：各界有信心無顧慮才實施
    2020/12/21 14:15

    找唐鳳直播為新身分證掛保證 徐國勇：各界有信心無顧慮才實施

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播