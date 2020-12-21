萊豬法案24日決戰》國民黨 將動員千人集結立院

立法院院會週四審議放寬美豬進口相關行政命令等議案，朝野在國會攻防進入最後階段。（資料照）

2020/12/21 05:30

〔記者林良昇、方志賢、王峻祺／綜合報導〕立法院院會週四將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案。國民黨將與民團合作，預計動員上千人集結立院周邊，也將安排前主席們帶隊，到立法院周邊繞行，並將舉辦「最後的晚餐」晚會，配合院會內外夾攻。

立法院廿四日將加開院會，處理萊豬進口等九項行政命令及學校衛生法修正草案、食品安全衛生管理法修正草案。立院國民黨團書記長林奕華昨受訪表示，從廿三日傍晚開始，國民黨團預計發出四十八小時甲級動員。

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為了給民進黨立委施加壓力，立院國民黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文分別在臉書發文，並公布民進黨六十二位立委辦公室電話，要求讓民進黨立委考量民意，拒絕黨意，表決時投下反對票。

國民黨已經動員群眾，預計號召千人，廿三日與民團在青島東路合辦「最後的晚餐」晚會，現場會準備四神湯、滷肉飯等台灣豬美食，民團負責表演，藍營視情況與民眾夜宿街頭。

十二月廿四日，國民黨立委將進入議場表決，場外預計由前任黨主席們帶頭繞行立法院抗議，內外夾攻。卅一日，民團在凱達格蘭大道上舉辦為食安守夜活動，國民黨也會聲援。

另外，醫師蘇偉碩聲稱萊克多巴胺「比搖頭丸毒二五○倍」，被衛福部依違反食安法與社會秩序維護法之虞告發，高雄市警局原訂廿五日晚間十點約談，警方上週五報請檢察官指揮，昨早接獲檢察官來電告知暫取消傳訊，警方也同步告知蘇。蘇昨批衛福部是「渣男行為」、「告發後就不理」，他並預告今日上午十一點到AIT台北辦事處，邀AIT對萊劑進行科學對話。

江：投票表決 必須對歷史負責

對於萊劑「比搖頭丸毒二五○倍」的說法，蘇偉碩日前已改口指數據誤植，民進黨立委吳思瑤批國民黨「替錯誤言論背書，要負連帶責任」。國民黨主席江啟臣昨在花蓮參加黨慶活動，受訪回應「重點不是蘇醫師說了什麼，而是一個擁有權力的蔡政府，對人民做了什麼？」對於立法院即將表決相關法案及行政命令，江提醒，投下那一票時，「就必須要對歷史、人民負責。」

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