焦點評論》領導者的膝蓋

美豬議題，執政黨該整隊了，這不是蘇貞昌一個人的事，報銷了一個閣揆，不等於就能開啟台美BTA、或者CPTPP的契機。（資料照）

2020/12/21 05:30

記者鄒景雯／特稿

一九九八年九月，在國民黨召開的一次黨政運作研討會上，老農派立委基於選票需要，強烈主張開放農地無限制自由買賣，不顧黨主席在座，現場砲聲隆隆。李登輝當即就打斷議程舌戰群雄，最後落下驚動全場的結語︰「還有十幾位立委要發言，我跪下來拜託大家，把觀念轉過來，有人說要帶農民北上遊行，我也可以，眼光要看遠一點，不要再說了」。

李登輝當年在講出「給大家跪」的名言時，雙膝還作勢彎曲狀，真是把領導者的膝蓋「功能」，營造到不可思議的地步。畢竟，以李登輝當時的地位，既承接著威權時代最後的餘緒，同時又是首位民選總統，兩種權力來源集於一身，說他是半個強人，一點也不為過。這樣的權力者，在面對政策遭遇「民意」挑戰時，尚且都要說聲拜託，甚且不惜口頭跪求，可見他的治國手腕。

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這是二十二年前的往事，後來我們陸續有了三位民選總統，每位在八年任期中，不免也都面臨了不少的異議與橫逆，但是似乎再也沒有像這樣為了平定大局，「能說可跪」、「軟硬兼施」的人物了。

二○二○年的尾聲，立法院即將以開放美萊豬的表決大戰做為終曲，重新回顧這幾個月朝野對峙交鋒的過程，有著美萊牛開放經驗的兩黨，如今一起換了位子就換了腦袋，沒有一個人願意誠實交代二○一二年與二○二○年之所以改變，是非對錯究竟是怎麼回事？一件科學可以驗證的貿易問題，竟然無法起到帶頭說服的作用，任令消費恐懼蔓延卻束手無策，這真是政治能力很大的倒退。

之所以治絲益棼，與缺乏道歉文化有很大的關係。總結我們的朝野政治人物，好似有個共通點，除了敗選，遭到選票懲罰後，才願意道歉；如果站在台上，自我感覺良好，要其道歉，不如要他的命。這種權力傲慢，總以為是專制國家的通病，例如對岸的中國共產黨，沒想到在台灣的政黨也感染了類似的症頭，不知道這與民、國兩黨的組織都師法於列寧式政黨有沒有關係？

中國共產黨的死不認錯，從毛澤東起，到今日的習近平，可說是兩個巔峰。諉過，尚且還知道是過，只是要推給他人而已，特別是死人最佳。例如十年浩劫的文化大革命，要等到一九八一年中共十一屆六中全會「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」通過後，才能定調，但是仍然主要推給林彪與四人幫，其次才推給毛澤東的「受利用」，反正都已是死人。活著的時候，絕無過可言，因此連諉過都免了，毛習這類獨夫因而活生生上演。

當我們在笑話共產黨時，台灣的領袖在如日中天時，除了李登輝曾經願意表態下跪請求支持，並已證明毫不減損其權威之外，還有誰可以放心「示弱」，以換取共識的建立，以利推進符合國家利益的政策？有識者盼望到今天，仍無所見。

不認錯，最大的傷害就是無法歸責對立者。前不久綠營拿出開放美萊牛當年立法院的表決紀錄，質疑盧秀燕「昨是今非」，就是最好的例子；此一指控之所以毫無說服力，關鍵就出在同一份立法院公報上，一樣也顯示了民進黨立委當時都是反對者的立場，然今天他們卻鴨仔嘴硬，吝於解釋自己「昨非今是」的最大轉折理由是什麼？當一個簡單明瞭的政策，被搞成糊里糊塗，想靠拖延、含混過關時，怎麼可能產生沛然莫之能禦的力量？

執政黨該整隊了，這不是蘇貞昌一個人的事，報銷了一個閣揆，不等於就能開啟台美BTA、或者CPTPP的契機。在表決（當然會過）之外，民進黨還有很多該做的事，值得把它同步做好，才可能贏得人民的敬重。

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