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    首頁　>　政治

    中市府與AIT擦槍走火 國民黨涉外系統意外

    台中市長盧秀燕上週與AIT處長酈英傑會面時，在媒體前表態反萊豬，AIT事後發出聲明指「政治人物散播不實訊息」。國民黨涉外系統對此感到意外。（資料照）

    台中市長盧秀燕上週與AIT處長酈英傑會面時，在媒體前表態反萊豬，AIT事後發出聲明指「政治人物散播不實訊息」。國民黨涉外系統對此感到意外。（資料照）

    2020/12/21 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕台中市長盧秀燕上週與美國在台協會（AIT）處長酈英傑會面時突襲，在媒體前表態反萊豬，AIT事後發出聲明指「政治人物散播不實訊息」。國民黨涉外系統對此感到意外，重申國民黨方針就是「親美」，內部指示都是不要「弄」美國，中市府與AIT間是擦槍走火，但「不需國民黨出面」，後續處理交給中市府。

    上面指令就是「不要去弄美國」

    政府明年鬆綁美國萊豬禁令，國民黨祭出強烈手段反對。AIT副處長谷立言九月邀國民黨主席江啟臣等外交及國防委員會立委餐敘，遭無限期延後；盧秀燕上週與酈英傑會面時公開反萊豬，美方認為市府未遵守全程不公開的承諾，會後取消午宴並發表聲明表達不滿。一連串的事件讓外界質疑國民黨「親美」路線轉變。

    國民黨涉外系統對中市府與AIT的衝突感到意外，坦言AIT聲明確實「十分強硬」，但與會的台中市副市長令狐榮達就是外交官出身，正常狀況下不可能擦槍走火，事情演變非黨中央能預測。

    據國民黨中央了解，台中市府稱與AIT已有協調要開放媒體，但AIT說法則是全程不公開，雙方各說各話，可能是溝通聯繫環節出問題。

    國民黨涉外人士重申，國民黨的方針就是「親美」，「上面指令就是不要去弄美國」。國民黨了解美國也是為了自己的國家利益，開放萊豬的議題至今，國民黨從未去指責美方或AIT，一向都是談台灣自己的利益。

    國民黨副秘書長黃奎博昨受訪時說，盧秀燕是民選市長，向美國官員表達台中市民的憂心，本來就是地方首長分內該做的事情，黨中央「能怎麼辦？」就交給中市府與AIT溝通，不需要黨中央出面。黃奎博指出，AIT也很清楚，國民黨不可能美國說什麼事情都一定同意，雙方都站在國家利益，把萊豬議題放大到整體台美關係是對外交的不了解。

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