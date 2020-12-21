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    首頁　>　政治

    美豬議題》民進黨內坦言：不可能討好

    立法院廿四日將處理萊豬進口的相關法案，民進黨內人士指出，民眾最在意的是食安議題，政府要加強政策說明及把關力道。圖為豬肉攤商標示「僅售台灣豬肉」，希望讓消費者放心購買。（資料照）

    立法院廿四日將處理萊豬進口的相關法案，民進黨內人士指出，民眾最在意的是食安議題，政府要加強政策說明及把關力道。圖為豬肉攤商標示「僅售台灣豬肉」，希望讓消費者放心購買。（資料照）

    2020/12/21 05:30

    〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院院會週四審議放寬美豬進口相關行政命令等議案，朝野在國會攻防進入最後階段。民進黨內人士昨坦言，民進黨在美豬議題不可能討好，此議題對民進黨不會加分，民眾不會主動希望含萊劑美豬進口，但就如八年前台灣進口含萊劑美牛的經驗，既然要開放，民眾最在意的是食安議題，政府就要加強政策說明及做好把關工作。

    蔡英文總統八月底宣布明年元旦起放寬含萊劑美豬進口，儘管立院藍綠對抗，但黨內觀察，該議題的社會討論度及關注度都有限，從民代回報，及從國民黨動員力道不理想也可看出。就連民進黨內常常會對政策開砲的中常會中也鮮少談及此事，僅在行政院「牛肉麵」事件後才有一波黨內討論。有中常委曾在會中形容，美豬爭議非立場問題，而是政治問題。

    黨內人士指出，民進黨在美豬議題不可能討好，對民進黨而言不會加分。八年前馬政府開放含萊劑美牛進口，民眾當然不會主動想要吃含萊劑的肉品，開放前也是多數民意反對，既然還是要開放進口，民眾最在意的是食安把關，包括做好產地標示等，現在政府要開放美豬也是面臨一樣的狀況。

    元旦之前加強事前宣導 之後嚴查嚴罰

    黨內人士說，明年元旦之前，執政團隊的重點在於「事前宣導」，包括要有產地標示，在農委會推行下，十二月起陸續有商家執行產地標示。元旦後，重點則是「事後查緝」，嚴查嚴罰，表達維護食安的態度，這也是自政府因應非洲豬瘟以來所建立的模式。由於美豬進口量佔市場總體不到一成，只要抓準相關通路，稽查能量並不是問題。

    此外，全國超過八十家進口豬肉肉品業者三日宣布不會進口萊豬，黨內人士指出，業者為了生存也會自律，若明年開始到農曆年前，市場上都找不到含萊劑的美豬，對民眾來說，也比較不會擔心。

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