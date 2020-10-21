自由日日shoot》滲透政商宮廟學校… 中國無孔不入

中國對台統戰無孔不入，政商宮廟學校都是目標。（資料照）

2020/10/21 05:30

〔記者陳慰慈／台北報導〕中國對台的文攻武嚇不停歇，除以利誘退役軍官刺探我國軍情、吸收同袍在台發展共諜組織，還透過台商拉攏我國軍警等情治單位人士赴中，甚至滲透宮廟、學校，並透過親中政黨及散布假訊息對台灣人民洗腦，企圖影響台灣選舉，多管齊下佈建，以達成統戰目的。

國防部電訊發展室退役中校邊鵬與中科院退役中校林世斌，退役後赴中經商，二○一五年間被中國吸收發展組織，邊、林透過招待旅遊方式，向兩退役軍官刺探「奪島戰術」等台灣軍情被舉發，二審今年一月依違反國安法的「發展組織未遂罪」，判邊、林各有期徒刑六月，得易科罰金十八萬元。

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除以金錢、禮物等方式利誘我國退役軍官發展組織，中國統戰人員還要求被吸收的共諜，在中國武力犯台時，相助中國順利入台；工黨主席鄭昭明、中校退役軍官兒子鄭智文就被查出於二○○九年間，涉為中國發展組織，簽下兩岸互信協議書，並承諾未來台海發生戰事時「會消極不抵抗」。一審今年八月依違反國安法判鄭昭明十月徒刑、鄭智文一年徒刑，均緩刑三年。

而統促黨領袖「白狼」張安樂更不諱言「我就是中國人」、「中國是我的上帝」、「為它死都可以」，並在台慶祝中國十月一日國慶。二○一七年「香港眾志」秘書長黃之鋒搭機來台時，張安樂次子張瑋等人前往「暴力接機」，在機場衝撞警方；「反送中」香港藝人何韻詩去年來台參與遊行，也被統促黨成員潑漆，統促黨更滲透台灣約卅間宮廟，宮主、主委或董事長是統促黨成員或支持者。

此外，彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」，二○一八年間變成「共產主義神殿」，百年佛寺竟被統戰標語和毛澤東、周恩來的肖像所取代，引發爭議後被拆除，但去年九月，台南新營又出現「共產天后宮」，標榜「共產黨」、「兩岸一家」，就連大學也被爆出有親共學生社團，顯見中國對台的滲透無所不用其極。

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