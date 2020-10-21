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    首頁　>　政治

    自由日日shoot》紅色滲透！代理人伺機分化 為武統做準備

    中共正在台灣打造「親中統治聯盟」，對台滲透領域涵蓋政黨、政治人物、商界、媒體、學界、民間組織及宗教團體等。（資料照）

    中共正在台灣打造「親中統治聯盟」，對台滲透領域涵蓋政黨、政治人物、商界、媒體、學界、民間組織及宗教團體等。（資料照）

    2020/10/21 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國安局副局長陳文凡去年在華府演講內容，揭露中共數十年來一直在台灣進行統一戰線的滲透。對此，熟悉兩岸人士昨表示，中共正在台灣打造「親中統治聯盟」，對台滲透領域涵蓋政黨、政治人物、商界、媒體、學界、民間組織及宗教團體等，在「和平統一」階段不斷進行滲透及分化，並為未來武統台灣做準備。

    他指出，中共鎖定台灣政商人士建立代理人模式，全面透過統戰要入島、入戶、入心，因為中共對武統台灣還沒有十足把握，背後有美國因素，即使對台開戰，要有好的收尾不容易，所以中共在「和統」階段就是全面紅色滲透，等到滲透差不多後，就會把台灣併吞。

    兩岸人士表示，像是哪家媒體是「紅媒」，台灣民眾都很清楚。中共能對台灣展開大規模紅色滲透，就是馬政府時期「門打開、阮顧厝」錯誤政策，結果「門打開都沒有在顧厝」，讓中國利用兩岸交流機會全面滲透各行各業，以中生、中客滲透學校、觀光業等領域。

    他舉例，香港九七年主權轉移以前，中共在香港就先建立「親中統治聯盟」，包含香港商界、媒體都被中共滲透收攏，還成立特區政府籌委會，以便全面接管香港。現在這一套模式手法也用在台灣，打造台灣版「親中統治聯盟」，這些人很明顯就是中共在台代理人。

    對此，陸委會表示，中共長期以來利用台灣民主開放社會，對我各領域以假訊息資訊戰、金錢利誘等手段，進行統戰滲透、分化干預，其目的乃為達成承認「一中原則」的認知作戰，危害我民主體制正常運作日益嚴重。

    陸委會指出，政府為防範中共等持續滲透分化，去年已完成「國安五法」修正及訂定反滲透法等工作，強化維護國家安全及民主防衛。政府各機關對於中共在台發展社會網絡之情形，都將持續掌握與應處，更呼籲中共當局立即停止破壞台灣社會及兩岸良性互動的不當行徑。

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