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    自由日日shoot》在地協力者助攻 中製假訊息竄全台

    「IORG」昨揭露中國對台認知戰的研究成果，立委陳柏惟（右一）、AIT發言人孟雨荷（中）出席。（記者塗建榮攝）

    「IORG」昨揭露中國對台認知戰的研究成果，立委陳柏惟（右一）、AIT發言人孟雨荷（中）出席。（記者塗建榮攝）

    2020/10/21 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國不斷對台灣發動資訊戰，為促進大眾了解中共對台認知作戰手法，ＩＯＲＧ研究室（Information Operations Research Group）昨天召開「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會，首度揭露中國對台認知戰的研究成果，證實中國共產黨及中國政府確實參與「對台資訊操弄」和「人際滲透」。

    ＩＯＲＧ研究室揭露 中共資訊操弄

    由台灣各領域專家學者組成的ＩＯＲＧ團隊，針對中共認知作戰展開研究，以可供檢驗的科學方法分析出，中共正透過資訊戰手段，嘗試改變台灣民眾對於中國、台灣政府、民主體制、國際關係的認知，以利分化、滲透及統戰台灣社會。

    ＩＯＲＧ共同主持人游知澔表示，中共能成功在台灣操弄資訊的關鍵，在於有重要「在地協力者」，包含政論節目、電視名嘴、主流媒體、社交通訊群組等，以「客觀行為」在幫忙傳播不實資訊。

    游知澔舉例，以「美國流感就是武漢肺炎」事件為例，有三個重要傳播節點。今年二月朝日新聞一則報導美國疫情的新聞，被台灣一個Youtuber頻道扭曲變造，該假訊息又被多個有特定政治立場臉書粉專分享。

    他指出，之後電視名嘴潘懷宗在二月廿七日東森政論節目「這不是新聞」引用一篇中國錯誤研究報告稱「美國是武漢肺炎的源頭」，假訊息不斷傳播。中國外交部發言人趙立堅的推特發文也被轉載成影片，透過「在地協力者」成功在台傳播。

    據研究，中共對台人際滲透可分成「政黨、地方政府」及「台灣民間」的人際滲透兩種，中國政府透過海峽論壇方式將台灣政黨、宗教、文化、媒體、學校等四十多個單位建立長期聯繫網絡，所有不實訊息就靠著這層人際網絡進行傳播。

    美國在台協會（ＡＩＴ）發言人孟雨荷與會表示，不實訊息對民主構成很大威脅，台灣經驗及研究能幫助民主國家了解「對手」，對手也會越來越弱，希望其他民主國家能借鏡台灣的經驗和研究，也鼓勵台灣繼續做有價值研究。

    ＡＩＴ：台經驗有助民主國家了解對手

    政大國發所助理教授黃兆年分析，中共大外宣常以金錢手段收買「在地協力者」，從正面觀點說好中國故事，透過假訊息來說壞民主故事；無非想凸顯民主政治沒那麼有效能，沒有中國模式負責任，來改變台灣人民認知。

    台灣民主基金會副執行長陳婉宜表示，民主基金會有做過民調，七成民眾對公共議題的觀感會被假訊息影響，也有九成認為周邊朋友會被假訊息操弄，現在威權和民主已經在進行價值戰爭，應公開揭露中國對台資訊操弄，才能提升台灣公民對認知戰的理解。

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