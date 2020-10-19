焦點評論》留意老共心理戰

（資料照）

2020/10/19 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國的中南海在近期內，必然集中相當力量關注兩件大事，一個是開好將在十月二十六日到二十九日召開的五中全會，另一個則是努力並等候十一月三日美國總統大選結果揭曉。前者著眼於經濟，中共預備推出五年發展規劃；後者則是美中全面對抗形勢下，新一個四年的路線定調。後者尤其又影響前者，是推陳中國下一步的關鍵變數。

這些擺在面前的處處考驗究竟難度如何？上週，習近平到廣東「南巡」的行程，可以提供參考。在匆匆的三天中，他先到潮汕地區視察，在一家公司坦言：「我們正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路」。接著到了海軍陸戰隊，他要求旅級以上軍官「要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態」；最後到了深圳特區四十周年大會上，雖然唱的是「開放的國內國際雙循環」的調，但是短短的講話中間卻狂咳不已，第二天十五日便提早打道回京，完全不復見十九大時睥睨各方的神態。

請繼續往下閱讀...

巧合的是，十五日上午九點多，由高雄前往東沙島的立榮定期班機，卻在飛往香港飛航情報區途中，被以莫名理由要求折返，此舉極度反常，因此當消息傳來，立即引發高度關切，國民黨甚至懷疑這是不是共軍的聯合封鎖作戰？然國防部長事後證稱，當時共軍在相關區域並無演習，香港則謊稱是立榮主動回頭的，讓整起事件益發撲朔迷離。立榮是簽約包機，必然要繼續履約，老共葫蘆裡在賣什麼藥？下一趟是見真章的時刻。

打開地圖，不難發現東沙島與南下老共所佔領的黃岩島，分別據有進入南海的重要位置。最近以來，解放軍機騷擾我方的區域，幾乎全部都在我西南空域，而原本要巡航印度洋的雷根號打擊群，突然重新返航南海，美中在這個地區的對峙呈現公開白熱化。這個時候，香港的英文南華早報釋出：中國已經將最先進的「東風-17」高超音速飛彈，部署在其東南沿海，同時還部署了可涵蓋全台灣的俄製防空飛彈系統。此訊息的目的更加的詭異，兩千五百公里的射程，這當然主要是講給美國聽的，順便則可恫嚇台灣。

歸納以上種種的徵候，儘管美國國家安全顧問歐布萊恩上週三才警告北京：不要試圖以武力攻打台灣；但是現在最怕在選前被打的，恐怕更是中國政府，這由前來騷擾的共機已經不掛彈，或可見出端倪；而中國仍持續的動作頻頻，不能排除是對台「心理戰」的企圖，也就是影響台灣輿情，挑戰台灣軍心，並且牽制台灣政府政策的多重目的。

老共這套是兩面刃，如果台灣人害怕，心理戰即奏效；若台灣人憤怒，就是反效果。中國沒有意識到受到疫情的傷害，各國現在反中情緒高漲，這個節骨眼玩武嚇，是火上加油，看到國民黨主事者也槍口對外，即知台灣的普遍民意。不過基於料敵從寬，政府仍然需要採取各項對策，安定經營環境，強化治理信度，作為對專制霸權的痛擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法