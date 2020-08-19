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    10月初總預算案 陳其邁第一戰

    高雄市長補選當選人陳其邁昨天上午前往內門、旗山地區展開車隊謝票。（記者李惠洲攝）

    高雄市長補選當選人陳其邁昨天上午前往內門、旗山地區展開車隊謝票。（記者李惠洲攝）

    2020-08-19 05:30:00

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕新科高雄市長陳其邁將於下週一走馬上任，十月初就將面對議會開議，審議明年度總預算，對他來說是場硬仗，但他有信心能維持府會和諧。

    高雄市議會將於本週五（廿一日），召開程序委員會，討論第四次定期大會的議程，這次定期大會最重要的工作，是審議明年度高雄市地方總預算。

    陳：有信心維持府會和諧

    由於新市長剛上任，這次議會定期大會，將不會循往年慣例，在九月間召開，而會在十月初召開，日期可能在中秋連假後、雙十連假前，預料約在十月五日、六日開議。

    代理市長楊明州昨表示，由於陳其邁剛上任，他也拜託議會，能讓新市長有充裕時間，對預算進行了解。

    陳其邁上任後，不到一個半月，就要面臨議會審查總預算及總質詢的考驗，除了得面對市長補選對手李眉蓁、吳益政的質詢，議長曾麗燕日前已先下馬威，質疑陳其邁創下縣市合併後，市長投票率、得票數雙低紀錄，民意代表性恐有不足，議會將發揮監督力量，絕不讓高雄走回頭路。

    陳其邁幕僚指出，陳本來就是「政策控」，以他長期對高雄市政的了解，及學習、論述能力，應能從容面對議會，但陳其邁也強調，會請局處首長，多聽議員質詢意見，獲得議會支持，維持府會和諧。

    韓國瑜任內的高市府一○九年度總預算案，達一四六五億五千多萬元，議會去年十二月一毛未刪通過，至於明年一一○年度總預算，財政局表示要等新市長上任後，向他報告後再編列，但因疫情關係，政府祭出賦稅優惠措施，明年總預算規模將縮小。

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