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    首頁　>　政治

    若拜登勝選 美專家：共軍可能蠢動犯台

    英國《每日快報》十七日引述美國政治專家指出，一旦民主黨候選人拜登勝出，台灣在川普政府下享有的利多恐怕無法延續，中國可能伺機擴大脅迫力道，甚至在短期內武力犯台。（取自網路）

    英國《每日快報》十七日引述美國政治專家指出，一旦民主黨候選人拜登勝出，台灣在川普政府下享有的利多恐怕無法延續，中國可能伺機擴大脅迫力道，甚至在短期內武力犯台。（取自網路）

    2020-08-19 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國十一月三日總統大選結果，勢將影響台海局勢。對此，英國《每日快報》十七日引述美國政治專家指出，一旦民主黨候選人拜登勝出，台灣在川普政府下享有的利多恐怕無法延續，中國可能伺機擴大脅迫力道，甚至在短期內武力犯台。

    台灣問題 「拜登不會像川普堅決」

    美國紐約政治諮詢公司「帕克策略」（Park Strategies）副總裁、聖母大學劉氏亞洲與亞洲事務研究所學者金恩（Sean King）表示，拜川普近年持續力挺台灣之賜，中國的「統一大業」愈發困難，但若拜登入主白宮，「很多事情將會改變」，因為在拜登主政下，台灣或更難從美國獲得利益，原因之一是外界並不清楚拜登是否會像川普一樣，「敢於和習近平正面交手」。

    金恩確信道，「拜登在台灣問題上，不會像川普一樣堅決」，因為自美台一九七九年斷交以來，沒有任何一位美國總統比川普更挺台。一旦拜登掌舵美國，台灣在反擊中國時可能會更沒有自信。不過，他也提到，蔡英文政府在應對美中台關係上十分冷靜克制，「他們沒有過度渲染川普的支持，在所有議題上急切躁進」。因此，蔡政府應當也會按照自身腳步，盡其所能與拜登政府合作，只是「他們（台灣）勢必會更沒有安全感」。

    儘管金恩點出台灣在拜登政權下潛在的困境，但報導指拜登也曾表達對台灣的支持，包括一月十二日在私人「推特」發文祝賀蔡英文總統連任，以及五月廿一日再次發文恭賀蔡就職，且兩次均提及台灣的民主、自由和開放，並表明美國挺台是橫跨黨派的。許多人認為，這是拜登對台灣政府合法性的直接表態。

    另外，《美國之音》（VOA）十八日引述華府智庫「蘭德公司」資深研究員希斯（Timothy Heath）指出，美國近日敲定售台六十六架F-16V戰機，象徵美國仍視台灣為親密朋友，這將迫使中國慎思對台動武；再者，F-16V可使台灣軍力在亞洲維持高競爭性，在中國頻頻孤立台灣之際，台灣有能力操作先進戰機，並擁有現代化軍隊，將贏得更多尊重和地位。

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