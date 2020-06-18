高雄市長補選》對戰陳其邁 國民黨：已有多位可能人選

藍營高雄基層認為市長補選戰人選，不分區立委吳怡玎的呼聲還是最高。（資料照）

2020-06-18 05:30:00

〔記者施曉光、葛祐豪／綜合報導〕國民黨中常會昨日通過高雄市長補選徵召辦法，授權黨主席江啟臣可以先行核定徵召人選。國民黨秘書長李乾龍受訪表示，目前已有多位可能人選名單，全部來自地方意見領袖推薦；他並強調，國民黨未來推出的人選，一定會是國民黨黨員、非政治素人，並希望能得到其他小黨的支持。

「一定是黨員 非政治素人」

李乾龍還說，由於補選時間很短，素人的知名度會不夠，因此國民黨的人選會是在地知名度足夠，而且形象清新，可以被高雄人認可的人。

請繼續往下閱讀...

近日如果人選確定，國民黨中央黨部將不待中常會通過，先行交付政黨推薦書給參選人，以便二十日起選擇良辰吉時辦理候選人登記。徵召名單會在事後提交二十四日中常會追認，且為了幫參選人造勢，當天中常會將移師高雄市舉行。

國民黨文傳會主委王育敏指出，根據徵召辦法規定，黨中央成立高雄市長補選徵召協調小組，由黨主席、秘書長、副秘書長、組發會主委、高雄市黨部主委組成，該小組負責提出建議徵召人選交由黨主席核定。

國民黨內目前可能人選包括高市議員李雅靜、黃紹庭、陳美雅、蔡金晏、李眉蓁，以及不分區立委吳怡玎、高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷等人，其中本身是中常委的黃紹庭昨天還在中常會發言表明承擔的意願。

藍營高雄基層認為，吳怡玎呼聲還是最高，但這幾天她被媒體及綠營側翼狂打，連「女版連勝文」綽號都出現，可能會嚇到剛踏入政壇的吳，不排除有變數。

近日也傳出，國民黨擬找如前立委黃昭順女兒陳菁徽等政治素人應戰，但黃紹庭強調，若黨中央真能找到長期參與高雄地方事務、與在地高度連結的素人，就願意支持；李雅靜則說，除非有數據證明素人實力大過於有意參選的民代，否則不會服氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法