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首頁　>　政治

採購涉貪 花縣教育處長李裕仁、體育會理事長汪錦德收押

花蓮縣府教育處轄下水上訓練基地爆採購弊案，教育處長李裕仁（左圖）、體育會理事長汪錦德（右圖）昨晚十點被花蓮地院裁定羈押禁見。（記者王錦義攝）

花蓮縣府教育處轄下水上訓練基地爆採購弊案，教育處長李裕仁（左圖）、體育會理事長汪錦德（右圖）昨晚十點被花蓮地院裁定羈押禁見。（記者王錦義攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者王錦義、王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣府教育處長李裕仁、體育會理事長汪錦德涉嫌採購弊案遭檢調人員約談，花蓮地檢署認為全案疑似涉及洩密、違反貪污治罪條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲押，花蓮地方法院昨晚十點裁定羈押禁見。

體育會秘書長10萬、邱姓廠商50萬交保

花蓮地檢署接獲情資，指花蓮縣府教育處轄下水上訓練基地等公共工程採購涉有弊案，經長期蒐證後，檢察官十日指揮調查員持搜索票搜索教育處等共七處，並約談包括李裕仁、汪錦德及廠商等相關人員共十人，複訊後聲押李、汪二人。

羈押庭從昨天下午三點一直開到晚間近九點，檢辯激烈攻防，縣長徐榛蔚也在晚間八點前往關心，羈押庭一直到晚間近十點才宣布裁定結果。最後李、汪二人遭法院裁定羈押，其餘包括體育會張姓秘書長以十萬元、邱姓廠商以五十萬元交保。

檢方指出，現階段調查與水上訓練基地等三個採購案有關，金額合計八、九百萬元，具體貪污金額尚在查證。

傅崐萁選立委 汪錦德成立後援會力挺

徐榛蔚昨表示，李裕仁相當認真負責，全案目前尚在司法階段，「我們都會全力支持、協助。」有教育處人員私下指出，李應該是無法抗拒人情壓力才涉案，外界都知道汪錦德與前縣長、立委傅崐萁交好；去年傅參選立委，汪率各單項委員會，在媒體大登廣告支持，更成立後援會，變相動員各委員會參加造勢，堪稱是挺傅大咖。

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