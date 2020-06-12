高雄再見》韓粉相送 韓：不接受任何職務

遭罷免的高雄市長韓國瑜，昨天下午舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會，萬名韓粉到場送別。 （記者張忠義攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者許麗娟、施曉光／綜合報導〕遭罷免的高雄市長韓國瑜昨最後一天上班，他在市府鳳山行政中心草坪舉辦的惜別會上一度以手帕拭淚，韓向市府團隊表達敬意和謝意，也指控台灣的民主是「披著民主外衣的暴政」，並表達自己不會接受任何職務，不會參與任何組織。

批台灣民主是「披著民主外衣的暴政」

韓國瑜致詞時，韓粉在台下狂喊「加油」。韓國瑜感謝所有支持者、市府團隊和已故的議長許崑源，並讚許市府團隊首長都有經世濟民的才能，團隊的辛苦與成績，市民與歷史會記得。

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韓國瑜指出，離開高雄對他個人而言，雖有萬般不捨與遺憾，但也獻上滿滿的祝福，他沒有怨尤，心中非常坦蕩。韓國瑜並引用清末戊戌六君子譚嗣同候刑時的題詩，指他現在心境就是「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。

「去留肝膽兩崑崙」 韓引譚嗣同詩自況

對於許崑源的離世，韓國瑜表達他心情難以平靜，也痛心網路上對許的惡毒詆毀。他指出，台灣的民主如果只因政黨不同，就可以這麼殘忍地對待一個消失的生命，失去人性最基本的溫柔與慈悲，這樣的民主還什麼價值可以依靠？

韓國瑜接著話鋒一轉砲火四射，指控當貪污腐敗不是罪惡，當違法觸法可以原諒，法律與道德因政黨不同而有所妥協，這幾十年的民主到底爭取到什麼？當社會不在乎政府負債、不在乎官員貪污、不在乎國家的經濟與安全、不在乎是非黑白，只要顏色正確，言詞嗆辣、官網圖文並茂、仇恨對立、黨同伐異，居然都是可被允許，但這樣培養出來的民意到底是民主還是野獸？這樣的民主是披著民主外衣的暴政。

最後韓國瑜說，他依然心繫高雄、心存社稷，他不會接受任何邀請和職務，也不會參與任何組織與活動，在此風雨如晦的時刻，他是念天地之悠悠，獨愴然而涕下。韓致詞後，並帶領群眾高呼「高雄加油」、「中華民國台灣加油」，隨即走往停車場，沿路韓粉夾道送行，他向群眾揮揮手，結束他不到一年半的市長生涯。

韓國瑜失去高雄市長身分後，其因「黨籍縣市長」身分獲得的國民黨「指定中常委」恐怕也將被迫解除。國民黨文傳會主委王育敏表示，黨後續一定會重用韓國瑜，至於要以何種形式與角色，還要徵詢韓的意見。

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