提罷免無效之訴？韓「被動」考量

高雄市長韓國瑜是否北上劍指國民黨主席、台北市長，國民黨立委指出，罷免結果是重傷，韓應沉潛為上。（資料照）

2020-06-08 05:30:00

〔記者王榮祥、林良昇、陳心瑜／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案在六日投票通過，近韓人士透露，韓國瑜幾乎沒意願「提出罷免無效之訴」，除非國民黨需要以時間換取空間提出市長補選強棒，對韓國瑜來說，比較屬於「被動」考量。

韓國瑜罷免案投票結果，同意罷免高達九十三萬九○九○票，跨越罷免門檻五十七萬四九九六票，若韓未提出罷免無效訴訟，高雄市長將在三個月內補選，外界關切韓國瑜的下一步是否會提出罷免無效之訴？

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近韓人士指出，韓陣營內部對此曾討論過，傳出韓國瑜在投票前即對「提出罷免無效之訴」的方案意願不高，投票結果出爐後，可能讓他更不願再提。

韓陣營分析，提出訴訟的最大好處，就是幫國民黨爭取三個月的時間，讓條件好的可能人選遷戶籍到高雄備戰，即使訴訟期間超過市長兩年任期、依規定不用補選，也多少可擾亂綠營布局。

不過，韓營也分析，伴隨提出訴訟的最大後座力就是社會觀感，因為罷免票數達九十三萬餘票，超越門檻甚多，一般評估被駁回機率高，不但可能有負面效益，被駁回時再被打臉，徒增困擾。

近韓人士認為，韓國瑜本身意願不高，國民黨內部也傾向不訴訟，韓陣營原則上會配合此方向，除非國民黨突然改變策略，希望提訴訟，韓國瑜才會重新考慮，也可說是「被動」考慮。 不過前晚發生高雄市議會議長許崑源墜樓事件後，會不會對訴訟與否造成影響，黨內仍在觀察。

國民黨秘書長李乾龍昨表示，是否提出罷免無效訴訟仍要尊重韓國瑜，黨中央無法幫忙決定，國民黨主席江啟臣會再與韓討論。

新北市長侯友宜昨天被問到韓國瑜罷免案通過時表示，雖然遺憾但也尊重，這段時間看到韓國瑜帶團隊努力做事，希望韓國瑜的團隊不要氣餒，有機會為國家、社會做事再一起加油。對於有人拱韓角逐下一屆國民黨主席，或其他黨內職務，侯友宜認為，應給韓多一點時間和空間，「韓市長永遠選擇做他自己」，要多給他尊重。

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