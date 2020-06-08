國民黨魁之爭 已刀光劍影

國民黨魁選舉 已刀光劍影。（資料照）

2020-06-08 05:30:00

記者施曉光／特稿

前年底奪下高雄市後，顧盼自雄的韓國瑜，妄圖趁勢再幹更大一票，北征謀奪中樞，就像三國時代才拿下漢中稱帝的劉備，自我膨脹，立即揮兵東征，圖謀東吳，結果元氣大傷，伴隨而來的罷韓，更賠掉了政權。

從前年九合一選舉到前天，彷彿一場「美麗的誤會」，但對韓國瑜而言，這趟政治奇幻旅程不會隨之結束，韓國瑜的下一站極有可能就是台北市八德大樓，這對氣息奄奄的國民黨來說，恐怕會是一場難熬的夢魘，黨內當權派更是如臨大敵，一群圍繞在江啟臣周圍的青壯派藍委與年輕幹部、助理，早已捋臂將拳，準備戍守地盤，除了堵韓，也要提防朱立倫，一場黨內撂跤，恐將難免。

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罷韓底定後，國民黨今年一月苦吞敗仗後原本逐漸沉澱的內部政治生態，勢必要有一番攪動，而且一股微妙的氛圍，早在罷韓投票前就已流瀉出來。

從早先傳聞韓陣營拒絕江啟臣規劃邀集歷任主席到高雄挺韓，到前天投票結束後韓國瑜召集市府團隊在四維行政中心集合並發表談話，未配合江中央的劇本，到高雄市黨部接受江啟臣率黨務幹部及中常委送暖，都讓人嗅出一股不尋常的味道。

有趣的是，韓陣營不想勾勾纏，但江啟臣周圍五日就預告六日要到高雄市黨部親自坐鎮，這份硬貼上來的「人情」，背後動機是否在降低韓國瑜明年搶奪黨魁寶座的正當性，不得而知，但顯然韓陣營對於江中央的「磨蹭」不太舒服。

此外，在五日針對罷韓投票談話，江啟臣意在言外的說，過去國民黨的提名過程造成許多人的不滿，做為一個經補選產生的黨主席，他要承擔。等於巧妙的把「江主席」的第一場敗仗責任，甩鍋給當初提名韓國瑜參選總統的吳敦義。

罷韓之後，藍營除了有人力拚黨魁保衛戰，另一要角朱立倫也傳蠢蠢欲動，打算明年先拿黨權，再放眼二○二四，韓國瑜陣營更是早就流出無論是否被罷，都要參加明年黨魁選舉之說。

儘管黨魁選舉明年才要登場，但在罷韓之後，藍營早已刀光劍影，錚鏦作響。

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