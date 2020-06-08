罷出93萬票 藍營人士：韓應沉潛為上

高雄市長韓國瑜市長遭到免罷免。（資料照）

2020-06-08 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭到罷免，未來動向受矚目，全力挺韓的國民黨主席江啟臣也陷入政治危機。藍營人士指出，韓在罷免後的談話顯示並無退出政壇的意念，埋下未來北上劍指黨主席、台北市長的伏筆。國民黨立委指出，韓要選是他的權利，但罷免結果是重傷，應沉潛為上。

被罷免後 韓發言「戰意十足」

韓國瑜被九十三萬多張同意罷免票罷免，超過其當選市長票數，動搖力挺韓國瑜的國民黨中央威信。據指出，江啟臣曾在內部會議上提出，若罷韓案通過將辭去黨主席負責，遭高層勸阻，認為江上任黨主席不到三個月，黨員投給江是要改革，不是操盤選戰，江才收回辭職念頭。

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據了解，國民黨內部原本評估罷免票只有在五十七萬票左右，有可能不會通過；藍營整體民調則顯示，罷免票頂多七十萬票，不料結果竟超過九十萬票。黨務高層無法置信，也將檢討估票及整體戰略失算。

對於韓國瑜未來動向，藍營知情人士認為，韓國瑜被罷免後的發言「戰意十足」，直指罷韓國家隊，拉高層次槓上民進黨，顯然不會因高票罷免而退出江湖，若要延續政治路，就只剩下「揮軍北上」一途。

「韓重傷 恐已耗盡政治能量」

藍營人士指出，在投票結果出爐前，黨內預估若罷免未過，顯示高雄市民願意再給韓國瑜機會，韓不至於二度落跑，沒有北上參選的正當性；若罷免低空飛過，政治能量最強。但現在韓被超過九十萬票罷免，恐已耗盡政治能量，「根本不需要討論是否參選黨主席」。

一名國民黨黨務人士則直言，韓國瑜明年若當選黨主席，勢必要操盤二○二二年九合一選舉，國民黨有多位縣市長要尋求連任，「現在誰敢跟他綁在一起？」民進黨只要每天講「投給某某某，就是投給韓國瑜」，國民黨要怎麼選？

不具名國民黨立委坦言，罷免得票數確實超出預期，代表「罷韓國家隊」不是單一因素，高雄市民的反彈確實巨大；韓若要選黨主席或台北市長都會是黨員的權利，應該尊重，但現在韓與國民黨都受到重傷，恐怕是要療傷止痛，再沉潛一段時間比較好。

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